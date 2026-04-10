כוחות משטרה ומג"ב שפעלו הלילה בכפר שמעו קולות ירי ופתחו במרדף רגלי אחר חשוד שנמלט מהזירה. לאחר שביצעו ירי אזהרה באוויר, עצרו הבלשים צעיר בן 28 ואיתרו את האקדח שבאמצעותו בוצע לכאורה ניסיון הרצח. הקורבן פונה לבית החולים במצב בינוני (חדשות)
בצל גל הרציחות בחברה הערבית, היועמ"שית טענה הערב כי המחסור בכלים טכנולוגיים אינו נובע ממניעה משפטית אלא מעיכוב ממשלתי בקידום החקיקה | לדבריה, הניסיון לצייר את הייעוץ המשפטי כגורם המונע את המלחמה בפשיעה אינו עולה בקנה אחד עם המציאות (פוליטי)
ראש זירת ישראל אמר היום בדיון ממשלתי, כי בארגון הביון מעריכים שאם תהיה אלימות בחברה הערבית, הפעם היא לא תבוא על רקע של זירה פלסטינית כמו שקרה בשומר חומות - אלא על רקע אזרחי של פשיעה אלימה שמתגברת בתוך ישראל | לדבריו "מדובר בהתפתחות המגיעה לכדי איום על ביטחון המדינה" (ביטחון)
ברקע הפשיעה הגוברת בחברה הערבית ומחיר הדמים הבלתי נתפס שמשלמים האזרחים הערבים בשל מלחמות בעולם הפשע, כינס היום ראש הממשלה בנימין נתניהו את ועדת המשנה לקידום המאבק בפשיעה בחברה הערבית, לדיון חירום בנושא | כל הפרטים על הצעדים החדשים של הממשלה למאבק בנושא (בארץ)
על פי החשד, בשל הסיור שערך בן גביר ומפכ"ל המשטרה ברהט, הניחו גורמים עבריניים מטען חבלה בכניסה לעירייה | ראש העיר צעק לעברו של בן גביר: "אתה בושה וחרפה למדינה!" | בן גביר ענה לו: "נמשיך להרוס כל מה שלא חוקי" (בארץ)
המאבק בפשיעה בחברה הערבית עולה שלב כאשר בימים האחרונים הופצה בחברה הערבית רשימה של "משתפי פעולה" עם המשטרה, עם שמות של שוטרים, עבריינים - וגם אזרחים חפים מפשע | המפיצים קראו להחרים אותם ואף לפגוע בהם | במשטרה חוששים מפגיעה נרחבת בחיי אדם: "שמו עליהם מטרה" (משטרה)