ילדה בת 7 נהרגה בערערה בירי במסגרת סכסוך חמולות

טרגדיה התרחשה היום (רביעי) בערערה שבנגב, כאשר ילדה בת 7 נהרגה מירי במסגרת סכסוך בין חמולות. הקטינה נפגעה בראשה ומותה נקבע בבית החולים לאחר שפונתה במצב אנוש.

על פי הדיווחים שהתקבלו, הירי התרחש לפני כשעה בעיר, כאשר הילדה נפגעה ככל הנראה מכדור תועה במהלך עימות אלים בין משפחות. צוותי מד"א שהוזעקו למקום העניקו לה טיפול רפואי ראשוני ופינו אותה לבית החולים במצב קשה ביותר, אך הרופאים נאלצו לקבוע את מותה.

כוחות גדולים של תחנת עירון הגיעו לזירה והחלו בפעולות חקירה נרחבות לצד איסוף ראיות. על פי הנמסר, הרקע לאירוע הוא פלילי ונובע מסכסוך ממושך בין חמולות באזור.

המקרה הטרגי מצטרף לשרשרת ארוכה של אירועי אלימות קטלניים בחברה הערבית, שבהם נפגעים לעיתים גם חפים מפשע.