המפכ״ל דני לוי ( צילום: דוברות המשטרה )

יממה סוערת של מחאות ומעצרים הסתיימה הערב (רביעי) בנסיגה דרמטית של צמרת המשטרה. מפכ"ל המשטרה רב-ניצב דני לוי קיים הערכת מצב דחופה, במהלכה הורה על שורת צעדים שמטרתם להרחיק את המשטרה מקו האש ולהרגיע את הרוחות ברחוב החרדי.

המהלך מגיע בעקבות מעצרי שלושת תלמידי הישיבה במהלך הלילה, שהובילו לטלטלה פוליטית וציבורית חסרת תקדים. הצהרתו של יו"ר ועדת הכספים ח"כ משה גפני על הפסקת כל שיתוף פעולה עם המשטרה, יחד עם מחאות סוערות בשטח, אילצו את המפכ"ל לחשב מסלול מחדש. "זו משימה של המשטרה הצבאית" ההבהרה המרכזית שיצאה מהערכת המצב נוגעת לעצם האחריות על מעצרי תלמידי הישיבות. המפכ"ל לוי הדגיש באופן חד משמעי כי משימת הטיפול במי שהוגדרו כ"עריקים" נתונה כולה לצה"ל ולמשטרה הצבאית. אנרכיה: הפלג לומד מהקפלניסטים - והשוטרים בשטח מתוסכלים | מעייריב איצלה כץ | 20:20 קצינים בכירים במשטרה מתמרדים נגד מבצע מעצרי תלמידי הישיבות אליהו לוי | 16:20 על פי ההנחיות החדשות, המשטרה הצבאית היא זו שקובעת את יעדי המעצרים, מחזיקה בהם ושופטת אותם. תפקידה של משטרת ישראל מתמצה בסיוע בלבד - כפי שהיא מסייעת לכל גוף אכיפה אחר. בכך ניסה המפכ"ל להסיר את האחריות הישירה מעל כתפי שוטריו.

( צילום: דוד מילר )

שורת צעדים להרגעת הרוחות

במקביל להבהרה העקרונית, הורה המפכ"ל על מהלכים מעשיים שמטרתם לשקם את האמון שנפגע קשות. רב המשטרה הונחה לקיים מפגשים תכופים ודחופים עם רבנים מכלל החוגים והפלגים במגזר החרדי, כדי לייצר ערוץ הידברות ישיר בשגרה ובחירום.

המפכ"ל עצמו יקיים בהקדם מפגש חירום עם ראשי הערים והרשויות החרדיות. בנוסף, הנחה לבחון לעומק את הנושא של עיכוב מתלוננים חרדים שהגיעו לתחנות המשטרה, כדי לאפשר לציבור לקבל שירותי משטרה ללא חשש.

צוות ייעודי בראשות סגן המפכ"ל

את המאמץ הממוסד להרגעת הרוחות יוביל צוות ייעודי בראשות סגן המפכ"ל יחד עם רב המשטרה. הצוות יעסוק בהתאמת תחנות המשטרה לצרכי המגזר החרדי ובהנגשת השירותים.

כזכור, קצינים בדרגי ביניים במשטרה הביעו ביקורת חריפה על המבצע עוד לפני שיצא לפועל. בשיחות סגורות שנחשפו, הטיחו קצינים האשמות קשות כלפי הפיקוד העליון והזהירו מפני סכנות מבצעיות.

הפגנת הפלג הירושלמי ( צילום: באדיבות המצלם )

בסביבתה של ההנהגה הציבורית עוקבים בדריכות אחר הצהרות המפכ"ל. אך גורמים בציבור החרדי מבהירים כי המבחן האמיתי יהיה במעשים בשטח - ולא רק בהצהרות.

כעת מצפים בציבור לראות את השינוי בשטח, האם שוטרי משטרת ישראל יתנו לבחורי הישיבות ולאברכים לשקוד על תלמודם ללא רדיפה. גורם בכיר טוען כי "עייפנו מהצהרות ורק מעשים יוכיחו את רצינות המפכ"ל".