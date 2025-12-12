הצעת חוק מהפכנית תעלה לדיון ביום ראשון בוועדת השרים לחקיקה | לפי ההצעה, כל ממשלה חדשה תוכל להחליף בכירים בשירות הציבורי – ובהם המפכ"ל, היועץ המשפטי לממשלה, ראשי מוסד ושב"כ, רמטכ"ל ונציב שירות המדינה – אם סיימו לפחות שני שלישים מתקופת כהונתם (פוליטי)
אחרי הסאגה בה השר עמיחי אליהו וחבר הכנסת ואטורי הודיעו כי לא יתייצבו לחקירה בענין ההתפרצות למחנה הצבי בשדה תימן, במשטרה מבהירים כי לא התקבלה פנייה רשמית בנושא אל המפכ"ל, בשל כך לא צפויה בשלב זה להיפתח חקירה נגד נבחרי ציבור (בארץ)
מפכ"ל המשטרה רנ"צ דני לוי, סיים את ביקורו המקצועי בארה"ב, במהלכו קיים פגישות עבודה עם מפקדים בכירים, בנוגע לסוגיות פליליות וביטחוניות משותפות, חיזוק הקשר ושיתופי הפעולה בין משטרת ישראל למשטרות וגופי ביטחון בארה"ב (משטרה)