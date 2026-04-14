8 נעצרו ברצח צעיר שיצא לקנות לחם בצום רמדאן

( צילום: דוברות המשטרה )

בתום חקירה סמויה ומאומצת שנמשכה כמעט חודשיים, עצרה היחידה המרכזית במחוז צפון הבוקר (שלישי) שמונה חשודים, בהם מספר קטינים, בחשד למעורבות ברצח הצעיר ואיל סעאידה ז"ל, תושב אום אל-גנם. הפרשה, חושפת את הפנים האפלות של הסלמת אלימות בחברה הערבית - כאשר סכסוך פעוט בבית ספר הוביל לשימוש בנשק חם ולמותו של צעיר חף מפשע.

האירוע הטרגי התרחש ב-23 בפברואר האחרון, מיד לאחר צאת צום הרמדאן. סעאידה, צעיר בן 22 בלבד, יצא מביתו למשימה פשוטה - לרכוש לחם טרי עבור משפחתו במאפייה מקומית. אך במקום לשוב הביתה, מצא את מותו בנסיבות מטלטלות שמדגימות את המחיר הכבד של הפשיעה המשתוללת במגזר. ירי בשעות הערב - כדור תועה קטלני הדיווח הראשוני התקבל במוקד 100 של המשטרה בשעות הערב, עם סיום הצום, כאשר דווח על ירי שבוצע לעבר מבנה המאפייה באום אל-גנם. כוחות הצלה שהוזעקו למקום מצאו את סעאידה כשהוא סובל מפציעות ירי קשות ביותר לאחר שנפגע בעודו עומד מחוץ למבנה. הוא פונה במהירות לבית החולים תוך מאמצי החייאה, אך הרופאים נאלצו לקבוע את מותו. עם קבלת הדיווח הגיעו לזירה כוחות גדולים של משטרת ישראל בליווי מעבדה ניידת לזיהוי פלילי. בתום הערכת מצב דחופה שנערכה בשטח, הוחלט להטיל את החקירה המורכבת על היחידה המרכזית של מחוז צפון, המתמחה בפיענוח פשיעה חמורה ומקרי רצח.

( צילום: דוברות המשטרה )

חקירה סמויה - מסכסוך בבית ספר לרצח

במהלך השבועות שחלפו מאז הרצח, התנהלה החקירה תחת מעטה סודיות. חוקרי היחידה המרכזית הפעילו אמצעים טכנולוגיים מתקדמים ושיטות חקירה מגוונות כדי לחשוף את זהות המעורבים ואת המניע שעומד מאחורי המעשה. ככל שהתקדמה החקירה, החל להתבהר מצב דברים עגום ומקומם במיוחד.

על פי הממצאים שנאספו, עולה החשד המרכזי כי הרקע לאירוע הירי הקטלני הוא סכסוך פעוט שהחל בתוך כותלי בית ספר מקומי, והסלים בצורה חסרת פרופורציות לכדי שימוש בנשק חם בלב ריכוז אוכלוסייה. יתרה מכך - הנרצח כלל לא היה היעד המתוכנן לפגיעה. החשודים, כך על פי החשד, הגיעו למקום כדי לבצע ירי לעבר המבנה או לעבר גורמים אחרים עמם היו מסוכסכים, וסעאידה נפגע מכדור תועה שפילח את האוויר.

( צילום: דוברות המשטרה )

מעצרים דרמטיים - קטינים בין החשודים

הבוקר, עם המעבר לשלב הגלוי של הפרשה, פשטו עשרות שוטרים על מספר יעדים ביישוב ובסביבתו. שמונה חשודים, בהם מספר קטינים, נעצרו לחקירה. במשטרה מציינים כי המעצרים מהווים פריצת דרך משמעותית בחקירה, ומאפשרים להתקדם לקראת גיבוש תמונת מצב מלאה של האירוע ומעורבות כל אחד מהחשודים.

הפרשה מצטרפת לשורה ארוכה של אירועי אלימות קטלניים בחברה הערבית, שבהם צעירים מאבדים את חייהם בנסיבות טרגיות. רק בשבועות האחרונים דיווחה המשטרה על מעצר דרמטי באכסאל של חשוד בניסיון רצח שנתפס שניות לאחר שביצע ירי, ועל תפיסת מאות אמצעי לחימה במסגרת מבצע "על הכוונת" נגד ארגוני הפשיעה.

( צילום: דוברות המשטרה )

החשודים יובאו בימים הקרובים להארכת מעצר בבית המשפט, שם תוכל המשטרה להציג את הראיות שנאספו במהלך החקירה הסמויה. במקביל, ממשיכים החוקרים לאסוף ממצאים נוספים ולחקור עדים במטרה להשלים את תמונת המצב המלאה.