בית הדין הצבאי גזר היום (שלישי) 40 ימי מאסר בפועל על תלמיד ישיבת מעלות התורה, הבחור מיכאל פטרוף. עו"ד מנחם שטאובר ייצג את הבחור בהליך המשפטי שהסתיים בגזר דין חמור.

גזר הדין מגיע על רקע סירובו של הבחור להתייצב ללשכת הגיוס ולהפסיק את לימודיו בישיבה, ולאור העובדה שנחשב כעריק במשך 5 שנים.

בעולם התורה מגדירים את העונש כ"מאסר בעוון לימוד תורה", ורואים בכך המשך למדיניות הגיוס שמנסה לפגוע בעולם הישיבות.

העצור הוא בנו של הגאון רבי יוסף פטרוף ראש ישיבת מעלות התורה וממנהיגי הפלג הירושלמי, ובעקבות הארכת המעצר צפויות הפגנות ענק של הפלג הירושלמי כבר ביום חמישי הקרוב.

בוועדה להצלת עולם התורה הפיצו בימים האחרונים הנחיות חירום למפגינים, תוך התנערות מוחלטת מחסימת מסילות הרכבת ואזהרה חמורה מפני ירידה לפסים. "מי שחושב שניתן לרדת לחסום את מסילת רכבת ישראל, יידע שמדובר במוות ודאי", נכתב בהנחיות שהופצו.