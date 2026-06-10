בבלי
חמש שנים של עריקות

40 ימי מאסר בפועל: תלמיד ישיבת 'מעלות התורה' חטף עונש חמור במיוחד

בית הדין הצבאי גזר היום 40 ימי מאסר בפועל על תלמיד ישיבת 'מעלות התורה' הבחור מיכאל פטרוף שנעצר בכביש 6 | העונש החמור בשל כך שנחשב עריק במשך 5 שנים (חרדים)

הפגנת הפלג הירושלמי (צילום: Yonatan Sindel/Flash90)

בית הדין הצבאי גזר היום (שלישי) 40 ימי מאסר בפועל על תלמיד ישיבת מעלות התורה, הבחור מיכאל פטרוף. עו"ד מנחם שטאובר ייצג את הבחור בהליך המשפטי שהסתיים בגזר דין חמור.

גזר הדין מגיע על רקע סירובו של הבחור להתייצב ללשכת הגיוס ולהפסיק את לימודיו בישיבה, ולאור העובדה שנחשב כ במשך 5 שנים.

בעולם התורה מגדירים את העונש כ"מאסר בעוון לימוד תורה", ורואים בכך המשך למדיניות הגיוס שמנסה לפגוע בעולם הישיבות.

העצור הוא בנו של הגאון רבי יוסף פטרוף ראש ישיבת מעלות התורה וממנהיגי הפלג הירושלמי, ובעקבות הארכת ה צפויות הפגנות ענק של כבר ביום חמישי הקרוב.

בוועדה להצלת עולם התורה הפיצו בימים האחרונים הנחיות חירום למפגינים, תוך התנערות מוחלטת מחסימת מסילות הרכבת ואזהרה חמורה מפני ירידה לפסים. "מי שחושב שניתן לרדת לחסום את מסילת רכבת ישראל, יידע שמדובר במוות ודאי", נכתב בהנחיות שהופצו.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחרדים:

לעוד כתבות
בבלי
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר