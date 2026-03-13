בית משפט השלום בתל אביב האריך הבוקר בארבעה ימים, את מעצרו של תושב ביתר עילית החשוד המרכזי בהפיכת ניידת המשטרה בשבוע שעבר בבני ברק • האירוע שהחל בכניסת רכב עם כח צה"ל לרחוב חגי, הסתיים במהומות קשות • המשטרה הציגה סרטונים והחשוד שינה את גרסתו (חדשות)
לאחר סערת התפילין עם האברך שנעצר באופקים ונמנע ממנו להניח תפילין, רעייתו חזרה נסערת מהביקור שלה בכלא וטוענת בשיחה עם כתבנו טענות קשות כנגד הצבא | לדבריה, עד אתמול הוא לא קיבל אוכל כשר, נמנע ממנו הכניסה לבית המדרש בכדי ללמוד תורה; "הם מנסים בכוח להשפיל ולבזות אותו" (חרדים)
חקירה שנפתחה במשטרה בעקבות פרסום דברי הסתה נגד ישראל ושבח לארגון הטרור חמאס - הובילו אל רופא שיניים ממזרח ירושלים | אתמול הוא נעצר והיום הובא אל בית המשפט להארכת מעצר | במכשיר הטלפון שלו גילו תכנים נוספים של הסתה ואלימות (משפט, בארץ)
בית המשפט האריך אתמול את מעצרו של נהג האוטובוס שדרס את יוסף אייזנטל ז"ל, אך בדיון שנער היום שוב בבית המשפט, הוחלט לשחררו למעצר בית | הנהג הובא להארכת המעצר עם מדים של מחבל והשופטת הורתה לשחרר אותו למעצר בית (חדשות בארץ)
נהג האוטובוס החשוד בדריסת הבחור יוסף אייזנטל בירושלים הגיש באמצעות סנגורו ערר לבית המשפט המחוזי בירושלים על הארכת מעצרו | ״בית משפט קמא טעה שהאריך את מעצרו״, נטען. בית המשפט ידון בערעור מחר ב-10:30 | מעצרו של פאחרי, החשוד בגרימת מוות ברשלנות, הוארך מוקדם יותר ב-9 ימים (משפט)
מעצרה של הפרקליטה הצבאית הראשית לשעבר, האלופה יפעת תומר-ירושלמי, הוארך ע"י בית המשפט בשלושה ימים | השופטת אמרה כי "יש חשש לשיבוש וחדש סביר שביצעה את העבירות" | המשטרה תפסה במהלך חיפוש בביתה של הפצ"רית את השעון החכם שלה והיא סיפקה למשטרה את קוד הכניסה אליו (חדשות)
המעבר בין כסא המאשים לכסא הנאשם הוא קשה בהחלט, וכעת מבקשת הפצ"רית באמצעות עורכי דינה לשחרר אותה מיד ממעצר ואם לא די בכך, היא מבקשת שהדיון בערעור יתקיים באמצעות הזום בשל עייפותה. גם בית המשפט המחוזי קיבל את המלצת המשטרה ולאחר הדיון בערעור החליט להשאיר אותה במעצר (חדשות משפט)
במקביל לסערת הפצ"רית, הבוקר התפוצצה פרשת שחיתות לכאורה בהסתדרות | עשרות חשודים נעצרו ומאות נחקרו במסגרת פרשת השחיתות שכוללת בכירים בהסתדרות ובמשק | בשעה האחרונה הורה בית המשפט להאריך את מעצרו של יו"ר ההסתדרות ארנון בר דוד בשמונה ימים | על פי המשטרה "זו אחת מפרשות השחיתות הציבורית מהגדולות שנחקרו בישראל" (חדשות)
בית המשפט האריך בשלושה ימים את מעצרם של הפצ"רית היוצאת האלופה יפעת תומר-ירושלמי ושל התובע הצבאי הראשי לשעבר מתן סולומש | החשדות המיוחסים להם: מרמה והפרת אמונים, שימוש לרעה בכוח המשרה, שיבוש מהלכי משפט ומסירת ידיעה בידי עובד ציבור | תומר-ירושלמי וסלומוש הגיעו לביהמ"ש ללא מדי צה"ל וללא אזיקים | נאסר לתעד את הדיון (חדשות)