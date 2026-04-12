הפלג הירושלמי הוא קבוצה מתוך הזרם הליטאי ביהדות החרדית בישראל, שהוקם בעקבות מחלוקת פנימית בציבור הליטאי בסביבות 2012. הפלג דוגל באידיאולוגיה שמרנית יותר בהשוואה לזרם הליטאי המרכזי, תוך התנגדות להתייצבות בני ישיבות בלשכת הגיוס, לימודי אקדמיה ועוד.

המנהיג הראשון של הפלג היה הרב שמואל אויערבאך, שהקים את הפלג ועמד בראשו עד לפטירתו ב-2018. לאחר פטירת הרב אויערבאך הוקמה "מועצת גדולי עולם התורה", שכללה 12 רבנים שהיו אמונים על קביעת הקו האידיאולוגי של הפלג. בראש המועצה בלטו הרב צבי פרידמן והרב שמואל דויטש, שהיו מקורביו של הרב שך. המועצה חוותה חילוקי דעות עיקריים בנוגע למאבק בגיוס והשתתפות בבחירות. מחנה הרוב, בהובלת הרב דויטש, התנגד להכריז על איסור מוחלט על ההצבעה בבחירות, והתנגד במקרים מסויימים להפגנות על מעצר עריקים, בעוד שמחנה המיעוט, בראשות הרב פרידמן, התנגד באופן גורף להשתתפות בבחירות, ותמך בהפגנה בכל מקרה מעצר של עריק.

בנוסף למאבק בגיוס, הפלג הירושלמי נוקט בעמדה שמרנית בנוגע להשתלבות החרדים בשוק העבודה. הוא נוטה להמעיט בהשתתפות אברכים בשוק העבודה, ומסביר את עמדתו כמאבק לשמור על אורח חיים חרדי מנותק מהתערבות חיצונית. בנוגע למימון מוסדות חינוך, הפלג מתנגד לתקצובים ממשלתיים מחשש שאלה יפגעו באופי הלימודים החרדי.

למרות המחלוקות והפיצולים, הפלג הירושלמי שומר על נפרדותו מהזרם הליטאי המרכזי ויוצר חיץ בין מוסדות הלימוד, החינוך והקהילות השונות.