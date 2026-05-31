דחיית הפגנות הפלג ב-24 שעות: משא ומתן מתקדם על שחרור עצורים

בהתפתחות דרמטית שהתרחשה כשעה קודם למועד תחילת ההפגנות המתוכננות, הודיעו מארגני המחאה על דחייה של 24 שעות בצעדי המחאה. ההחלטה התקבלה לאור התפתחויות משמעותיות במגעים מול רשויות הצבא, ובעקבות משא ומתן רציני ומתקדם המתנהל בשעות האחרונות.

על פי ההודעה שפורסמה, המשא ומתן עוסק בשחרורם של מספר גדול של תלמידי ישיבות ואברכים המוחזקים בכלא הצבאי. מארגני ההפגנות הבהירו כי ככל שלא יחולו פריצות דרך מספקות, צעדי המחאה ימשכו במלוא העוצמה.

יצוין כי במקור הייתה זו אמורה להיות הפגנה של הפלג הירושלמי בלבד, אך לפני מספר שעות הודיעו בעדה החרדית על הצטרפותם למחאה. ההחלטה על הדחייה חלה על שני הגופים כאחד.

רקע: גל מעצרים חסר תקדים

ההפגנות המתוכננות באו על רקע גל מעצרים חסר תקדים של תלמידי ישיבות והעברתם לכלא הצבאי, כאשר בערב שבת האחרון נעצרו שני תלמידי ישיבת 'מעלות התורה' בני ה-21.

מנהיג הפלג הירושלמי, הגאון רבי עזריאל אויערבאך, הוציא קריאה חריפה לכל אנשי הפלג לצאת ולהפגין. "לא עת לחשות וחובה כפולה ומכופלת על כל בן תורה באשר הוא למחות על ביזוי התורה ולומדיה", כך נכתב בקריאתו של ראש הישיבה.

מארגני ההפגנות הבהירו כי פרטים מעודכנים בנוגע למועדי ההפגנות ולתוצאות המגעים יפורסמו בהמשך. כעת, כל העיניים נשואות למשא ומתן המתנהל עם רשויות הצבא, כאשר הציפייה היא לפריצת דרך שתביא לשחרור תלמידי הישיבות והאברכים המוחזקים בכלא הצבאי.

גורמים מציינים כי יתכן ומדובר בהודעת הטעייה, בכדי לבלבל את המשטרה ובכך להגביר את אפקטיביות ההפגנות. אנו ב'בבלי' נמשיך ונעקוב.