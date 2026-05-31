בצעד פרלמנטרי חריג, מגיש חבר הכנסת מאיר פרוש (אגודת ישראל) הצעת חוק שתשלול הטבות כלכליות ואזרחיות ממורשעים בקיום מגע עם סוכן איראני. ההצעה מבוססת על אותם עקרונות משפטיים שעליהם נשענת היועצת המשפטית לממשלה בדרישתה להטיל סנקציות על לומדי תורה.
"אני בטוח שהייעוץ המשפטי לממשלה יתמוך בהצעת החוק ויסייע בקידומו המהיר לאישור סופי", מסר פרוש. "הרי ברור שהגורמים האמונים על אכיפת החוק חפצים בבלימת התופעה החמורה של ריגול עבור איראן, לא פחות מהרצון האובססיבי לרדוף את לומדי התורה".
העקרון המשפטי של היועמ"ש
הצעת החוק נשענת על העיקרון שקבעה היועצת המשפטית לממשלה בהודעתה לבג"ץ, לפיו שלילת הטבות כלכליות ואזרחיות היא "אכיפה אפקטיבית" למאבק בתופעות חברתיות בלתי רצויות. בהודעת העדכון שהוגשה לבית המשפט העליון ביום 30.3.2026, פורטה רשימה ארוכה של "צעדי אכיפה אישיים" נגד לומדי תורה.
פרוש מפנה את אותו היגיון כלפי מי שפועל במזיד לפגיעה במדינה. "אם הייעוץ המשפטי לממשלה סבור כי מניעת סבסוד מעונות יום מתינוקות היא כלי אכיפה לגיטימי", נכתב בדברי ההסבר להצעת החוק, "הרי שעל אחת כמה וכמה יש להחיל סנקציות אלו על מי שפועל במזיד לפגיעה במדינה ומקיים מגע עם סוכן חוץ של איראן".
רשימת הסנקציות המוצעת
הצעת החוק מפרטת רשימה נרחבת של הטבות שייאסרו על מורשעים בקיום קשר עם סוכן איראני. בין השאר: שלילת מילגות לימודים, ביטול נקודות זיכוי במס הכנסה, חיוב בתשלום דמי ביטוח לאומי מלאים גם ללא הכנסה, מניעת השתתפות בתוכניות דיור במחיר מוזל, ביטול סבסוד מעונות יום, שלילת הנחות בתחבורה ציבורית לבני 18-26, וביטול זכאות לסיוע בקניית דירה.
כמו כן, ההצעה כוללת שלילת הנחה או פטור ממס רכישה. שר המשפטים יהיה רשאי לקבוע בתקנות סוגי תמיכות והטבות נוספות, כאשר התקנות הראשונות יותקנו תוך 30 יום מיום פרסום החוק.
הרקע: גל מקרי הריגול
ההצעה מגיעה על רקע שורת מקרי ריגול שנחשפו בחודשים האחרונים. לפני מספר ימים הוגש כתב אישום נגד תושב טירה שנעצר בחשד ליצירת קשר עם גורם איראני, שלח מיקומים ותמונות של אתרים ביטחוניים ונקודות עניין בישראל.
המקרים האחרונים כוללים גם חקירת שוטר מיחידת להב 433 בחשד למגע עם סוכן איראני. כאשר התופעה מעלה דאגה רבה בקרב גורמי הביטחון.
"יד ברזל" כלכלית
בדברי ההסבר להצעת החוק נכתב כי "מדינת ישראל חייבת להפעיל 'יד ברזל' כלכלית הכוללת למשל שלילת הנחות בנסיעה באוטובוס, ביטול זכאות לדיור בהנחה ומניעת מלגות לימודים כלפי מי שנתפסו ביצירת קשר עם האויב האיראני, על מנת שלא ימשיכו ליהנות מהטבות אזרחיות אלה".
פרוש מתכוון לרתום להצעת החוק חברי כנסת נוספים. השאלה המרכזית היא האם הקואליציה תעביר את החוק, והאם המערכת המשפטית שקבעה את העיקרון המשפטי של שלילת הטבות כאמצעי אכיפה, תתמוך בהצעה כאשר היא מופנית כלפי מרגלים איראניים ולא כלפי לומדי תורה.
