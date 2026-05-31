בצעד פרלמנטרי חריג, מגיש חבר הכנסת מאיר פרוש (אגודת ישראל) הצעת חוק שתשלול הטבות כלכליות ואזרחיות ממורשעים בקיום מגע עם סוכן איראני. ההצעה מבוססת על אותם עקרונות משפטיים שעליהם נשענת היועצת המשפטית לממשלה בדרישתה להטיל סנקציות על לומדי תורה.

"אני בטוח שהייעוץ המשפטי לממשלה יתמוך בהצעת החוק ויסייע בקידומו המהיר לאישור סופי", מסר פרוש. "הרי ברור שהגורמים האמונים על אכיפת החוק חפצים בבלימת התופעה החמורה של ריגול עבור איראן, לא פחות מהרצון האובססיבי לרדוף את לומדי התורה".

העקרון המשפטי של היועמ"ש

הצעת החוק נשענת על העיקרון שקבעה היועצת המשפטית לממשלה בהודעתה לבג"ץ, לפיו שלילת הטבות כלכליות ואזרחיות היא "אכיפה אפקטיבית" למאבק בתופעות חברתיות בלתי רצויות. בהודעת העדכון שהוגשה לבית המשפט העליון ביום 30.3.2026, פורטה רשימה ארוכה של "צעדי אכיפה אישיים" נגד לומדי תורה.

פרוש מפנה את אותו היגיון כלפי מי שפועל במזיד לפגיעה במדינה. "אם הייעוץ המשפטי לממשלה סבור כי מניעת סבסוד מעונות יום מתינוקות היא כלי אכיפה לגיטימי", נכתב בדברי ההסבר להצעת החוק, "הרי שעל אחת כמה וכמה יש להחיל סנקציות אלו על מי שפועל במזיד לפגיעה במדינה ומקיים מגע עם סוכן חוץ של איראן".