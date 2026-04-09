פרקליטות המדינה הגישה כתב אישום נגד נער כבן 14 מאזור המרכז, בגין מגע עם סוכן חוץ, מסירת ידיעה לאויב, הדחה בחקירה ועוד, לאחר שביצע משימות בתשלום עבור גורמים עוינים, למרות שחשד שמדובר בגורמים איראניים (חדשות)
השב"כ והיחידה המרכזית של משטרת מחוז ירושלים עצרו איש תקשורת עצמאי בחשד לקיום מגע עם גורמים איראניים | המעצר אירע בתחילת השבוע שעבר, לאחר שאיש התקשורת העצמאי פנה בעצמו כמה ימים לפני כן למחלקת הסייבר במשטרה והביע לדבריו חשש בעקבות פניות שקיבל מגורמים בלתי מזוהים (ביטחון)
תקרית חריגה התרחשה במהלך גל המעצרים בערים החרדיות בפרשייה שעליה מוטל צו איסור פרסום | בקרית ספר נעצר בכוחניות אברך שנחשד בטעות בריגול - והותקף קשות לעיני משפחתו | אחרי שהכוחות גילו שמדובר בטעות הם עזבו, והאברך פונה באמבולנס לקבלת טיפול | המשטרה: "התנגד ותקף את השוטרים" (חרדי)
פרקליטות המדינה הגישה כתב אישום נגד אזרח ישראלי, לקאצ'או דמסאש, בן 31 מראשון לציון, בגין מגע עם סוכן חוץ | הוא מואשם כי צילם את ביתו של נפתלי בנט, בהכוונה של גורמי מודיעין איראניים, והעביר את הצילומים לסוכן זר תמורת תשלום במטבע קריפטו (חדשות)
מכתב האישום עולה כי החשוד תיעד במשך תקופה ממושכת נמלים, ספינות מלחמה, מתקנים רגישים ובתי הזיקוק בחיפה; הוא אף שוחרר לאחר עיכוב – והמשיך לפעול בשליחות מפעיליו האיראנים | באופן חריג, גם המלמ"ב מעורב בחקירת פרשיית הריגול | בשב"כ מזהירים: באיראן ממשיכים במאמצים לגייס ולהפעיל ישראלים וזרים המתגוררים בישראל, לצורך ביצוע משימות ביטחוניות ומשימות טרור וריגול בישראל (אקטואליה)
פרשת ריגול נוספת נחשפה: קטין בן 16 מהשפלה ריגל לטובת איראן בעבור בצע כסף | הוא הודה והורשע היום במסגרת הסדר טיעון | מכתב האישום עולה כי הקטין היה בקשר עם הסוכן האיראני באמצעות הטלגרם | בהנחייתו, הדפיס כרזות מסיתות, הצית אותן במרחב הציבורי וביצע משימות נוספות (ביטחון)
המשטרה ושב"כ עצרו בחודש שעבר את רפאל ראובני, בן 21 מבאר שבע, בחשד שהיה בקשר עם סוכן איראני וביצע עבורו משימות בעבור כסף בעת ששירת בצה"ל | לפי כתב האישום, הוא צילם פארק, תחנת אוטובוס וקניון, ואף את תעודת החוגר שלו | בנוסף מסר ראובני לסוכן האיראני מידע על הבסיס שבו שירת (ביטחון)
המשטרה והשב"כ עצרו תושב קרית ים, בן 27, בחשד שהעביר תמונות ומיקומים של אתרים רגישים בישראל לגורמי מודיעין איראניים | לפי החשד, הוא הסתייע בקרובת משפחתו המשרתת במילואים על מנת להעביר מידעים על צה"ל ובסיסי חיל האוויר (חדשות)
מאז
פרוץ מלחמת "חרבות
ברזל"
נחשפו
עשרות פרשיות ריגול שבהן אזרחים ישראלים
הופעלו לטובת טהרן, כאשר רק הבוקר (ראשון) נחשף מרגל נוסף | פרופיל המשימות שמתחילות מגרפיטי והסתיימו במעקב אחר מדענים
ובכירים (חדשות
בארץ)
כנגד תושב הצפון הוגש כתב אישום, בו מפורט העבירות המיוסות לו על העברת מידע רגיש לאיראן, בזמן המלחמה מול ישראל | כתב האישום מייחס לנאשם עבירות של מגע עם סוכן חוץ ומסירת ידיעה לאויב שעלולה להיות לתועלתו | כל הפרטים (חדשות בארץ)
השר איתמר בן גביר נחשב יעד מרכזי למתקפות איראניות ונמצא תחת אבטחה כבדה במיוחד | בחודש עבר גורמים איראניים עוינים ניסו להגיע לבתו של השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, באמצעות התחזות לאמרגן הופעות של זמר ישראלי פופולארי | השב"כ התריע בפני השר וזיהה את הניסיון כאיראני (בטחון)
פרקליטות המדינה הגישה לבית המשפט המחוזי בתל אביב כתב אישום נגד יעקב פרל, אזרח אמריקני בעל דרכון ישראלי, לאחר שביצע פעולות שונות עבור גורמים איראניים במטרה לפגוע במדינת ישראל. בין היתר תיעד את מקום מגוריו של הרמטכ"ל לשעבר הרצי הלוי ותיאר את סידור הכוחות סמוך לביתו של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר | בעבר תועד מפגין במרוקו בעד 'פלסטין' (חדשות)
יהודי אנטי ציוני נעצר במהלך החודש על ידי השב"כ לאחר שניסה לרגל עבור איראן בגלל דעות אנטי ציוניות בהן החזיק | על פי החשד, המרגל התחבר לקבוצות איראניות, ניסה לגייס מרגלים עבור איראן, משלא הצליח הגיע בעצמו לישראל (חדשות)