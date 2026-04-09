מעצר החשוד ( צילום: דוברות המשטרה )

פרשת ריגול חמורה במיוחד נחשפה הבוקר (חמישי): עמי גיידרוב, בן 22 תושב חיפה, נעצר במהלך חודש מרץ 2026 בחשד שביצע משימות ביטחוניות עבור גורמי מודיעין איראניים, ובכלל זה ייצר חומר נפץ שיועד לפגיעה באישיות בכירה.

על פי הנמסר, גיידרוב עמד בקשר עם גורם איראני החל מאוגוסט 2025, ובמסגרת קשר זה ביצע מספר רב של משימות בעבור סכומי כסף גבוהים. בהנחיית מפעילו, הסכים גיידרוב לייצר חומר נפץ אשר היה מיועד לפגיעה באישיות בכירה - פרט שמעלה את חומרת הפרשה באופן משמעutive.

הפרטים על הפרשה ( צילום: דוברות המשטרה )

לטובת ניהול הקשר עם מפעיליו, רכש גיידרוב טלפונים ייעודיים. כמו כן, שכר דירה בחיפה בה ייצר את חומר הנפץ, תוך שהוא מתעד את פעילותו בסרטונים ובתמונות אשר נשלחו למפעילו כעדות לעמידתו במשימות. במהלך הקשר עם הגורם האיראני, שיתף גיידרוב מספר חברים ואף הסתייע בהם ברכישת חומרי גלם הנדרשים לייצור חומר נפץ. בעקבות כך נעצרו לחקירה מספר אזרחים ישראלים נוספים, תושבי הצפון, ובניהם סרגיי ליבמן ואדוארד שובטיוק. בחקירה עלה כי אלו סייעו לגיידרוב ברכישת חומרים, הסתרת חומר הנפץ ואף ביצוע ניסוי ליעילות של חומר נפץ, כל אחד על פי חלקו. מדובר בעליית מדרגה משמעותית בפרשיות הריגול למען איראן שנחשפו בחודשים האחרונים.

מעצר | אילוסטרציה ( צילום: Chaim Goldberg/Flash90 )

תיעוד נמל חיפה במהלך המלחמה

עוד עלה כי במהלך מלחמת "שאגת הארי" הונחה גיידרוב על ידי מפעילו להעביר לרשות האיראנים תמונות של נמל חיפה, אתרי נפילות טילים באזור הצפון ואף התבקש לאתר נכס להשכרה אשר ניתן לצפות ממנו לאזור הנמל בכדי להציב בו מצלמה קבועה.

הפעילות החשודה התבצעה בתקופה הרגישה ביותר של העימות עם איראן, כאשר נמל חיפה היה יעד מרכזי לתקיפות. המידע שהועבר עלול היה לסכן את ביטחון המדינה ואזרחיה באופן ישיר.

בעבור כלל הפעילות קיבל גיידרוב תמורה של למעלה מ-70,000 ש"ח, אשר הועברה לו ברובה באמצעות ארנקים דיגיטליים - שיטה המאפשרת העברת כספים תוך הסתרת זהות המעבירים.

הרמטכ"ל, ראש אמ"ן וראש אגף המבצעים בהערכת מצב באגף המודיעין לפני היציאה למבצע "שאגת הארי" ( צילום: דובר צה"ל )

כתב אישום צפוי בימים הקרובים

היום (חמישי) הוגשה הצהרת תובע בעניינו של גיידרוב, וכתב אישום צפוי להיות מוגש נגדו וכנגד נוספים בימים הקרובים. הפרשה נחקרת ביחידה לחקירות מיוחדות בלהב 433 בשיתוף השב"כ.

משטרת ישראל ושירות הביטחון הכללי שבים ומזהירים את אזרחי ותושבי מדינת ישראל מעצם קיום קשר עם גורמים זרים ממדינות אויב וגורמים לא מזוהים, לא כל שכן ביצוע משימות עבורם תמורת תשלום או כל סיבה אחרת.

אילוסטרציה ( צילום: AI )

"גופי הביטחון במדינת ישראל ימשיכו לפעול לאיתור וסיכול פעילות טרור וריגול בישראל, ויפעלו למצות את הדין בחומרה מול כל המעורבים בפעילות זו. הפרשה מצטרפת לשורה של מקרי ריגול שנחשפו בחודשים האחרונים, ומדגימה את ההתמדה האיראנית בניסיונות החדירה לעורף הישראלי", נמסר.