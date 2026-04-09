בעקבות הפסקת האש, משרד התחבורה הודיע על פתיחה מחודשת של נתב"ג לטיסות בינלאומיות. חברות התעופה הזרות עודכנו על החזרה לשגרה, כשביום ראשון יצטרף גם נמל התעופה רמון לפעילות מלאה • חיפה תיבחן לקראת סוף השבוע | החזרה המדורגת (תעופה)
הותרו לפרסום שמותיהם של ארבעת בני משפחת גרשוביץ שנהרגו באסון פגיעת הטיל בחיפה: לנה, בעלה ולדימיר, בנם דימה וכלתם לוסיל | הבן שהתגורר עם רעייתו בהרצליה, החזיר את אביו לבית מבית החולים שעות ספורות לפני שקרס (בארץ)
בתום מבצע חילוץ לילי מורכב של פיקוד העורף ויחידת היחצ"א, אותרו ארבעת הלכודים תחת ההריסות ללא רוח חיים. לפי דיווח פיקוד העורף , עשרות מחלצים השתמשו באמצעים טכנולוגיים מתקדמים בניסיון נואש לאתר ניצולים בזירה (צבא וביטחון)
תחקיר ראשוני בצה"ל: הטיל הבליסטי התפרק באוויר וגרם להחטאת המיירט • הגוף החודר פגע במבנה וגרם לקריסה, ראש הטיל לא התפוצץ • שני לכודים חולצו ללא רוח חיים לאחר לילה של מאמצי חילוץ | הפרטים המלאים (צבא וביטחון)
הכנה לליל הסדר בחיפה: עשרות בחורי ישיבות השתתפו בערב מיוחד שנערך על ידי 'איגוד בני הישיבות - הדר' לקראת חג הפסח | המעמד התקיים בהיכל בית הכנסת 'החדש', כשבפתח הערב נשא דברים הרב שמואל פולק. בהמשך נערך פאנל דרשנים מרתק בהגשת בחורים מוכשרים, כשעל החלק המוזיקלי והריקודים הופקדו תזמורת בניצוחו ושירתו של החזן לייזר ברוק (חרדים)
הצעה לסדר שהוגשה לאחרונה במועצת העיר חיפה מבקשת לרמוס את קדושת השבת ולהפעיל את הכרמלית גם ביום השביעי | ההצעה עוררה זעזוע עמוק בקרב הנציגות החרדית בעיר, שרואה במהלך ניסיון נואש לכסות על כישלונותיה של הנהגת העיר הנוכחית | 'כתב בבלי' שוחח עם חברי מועצת העיר וחברי הכנסת שהגיבו בחריפות | כל הפרטים על המאבק בעיר הצפונית (חרדים)
ברוב התרגשות חגגו תושבי חיפה מעמד הכנסת 'ספר תורה' חדש אל היכל ביהמ"ד 'קהל חסידים' המפורסם בזהירותו המופלגת באיסור דיבור בתפילה, נדבת הרב אברהם אהרן פרנקל מהעיר ביתר • לפני המעמד נהרו רבנים ואדמו"רים לכתוב אותיות אחרונות בספר • האדמו"ר מסערט ויז'ניץ פיאר את המעמד והרעיף ברכות לרוב על התורם והקהל שחגגו את כבודה של תורה (חרדים)
שתי נשים נפצעו היום בינוני לאחר שרכבן התדרדר ונפל לחצר בניין מגורים ברחוב אדמונד פלג בחיפה | עם הגעת כוחות ההצלה לזירה נמצא הרכב כשהוא הפוך על צידו לאחר שנפל מגובה של מספר מטרים | לאחר חילוצן, הן פונו בניידות טיפול נמרץ לבית החולים רמב"ם כשמצבן מוגדר יציב (בארץ)
תושב ג'סר א-זרקא, נעצר לחקירה לאחר שסרב להיענות להנחיית השוטרים וניסה להימלט, תוך נסיעה פרועה, המסכנת את משתמשי הדרך בדרך פרויד בחיפה | המרדף כלל ירי לעבר גלגלי הרכב הנמלט, עד שנעצר כתוצאה מתאונה עצמית (משטרה)