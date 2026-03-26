הכרמלית בשבת? המאבק שמסעיר את חיפה עכשיו | מעייריב

יו"ר דגל התורה בחיפה חבר מועצת העיר מיכי אלפר, יוצא למאבק סוער נגד כוונת מספר חברות מועצת העיר להפעיל את הכרמלית בעיר במהלך השבת. לטענת מיכי - מלבד חומרת חילול השבת, יש בכך הפרת הסטטוס קוו בן עשרות השנים בעיר. מי שמצטרף למאבקו של אלפר, ואף פנה למפלגת השלטון בנושא - הוא חבר הכנסת אורי מקלב, שזועם על ניצול פרישתו ממשרד התחבורה בשל הוראת גדו"י בעקבות אי חקיקת חוק הגיוס, לצורך הפרת הסטטוס קוו בחיפה. כל הפרטים והתגובות המלאות - במהדורת מעייריב שלפניכם.

2 חברי מועצת והתרעה מקדימה אחת

מאות אברכים ובחורי ישיבות שהשתתפו באירוע סיום מסכת ברחובות במסגרת ישיבת בין הזמנים בעיר, זכו לראות בעיניהם את הדוגמה האישית של התנהלותם של חברי מועצת גדולי התורה של דגל התורה בעת קבלת ההתרעה המקדימה על אזעקה צפויה בקרוב. הפרטים והתיעוד המלא במהדורת מעייריב שלפניכם.

להשפיע על ההייטק

הראש"ל הגר"ד יוסף שביקר וחיזק את אברכי כולל הדיינות משכן שרה בהר החוצבים בירושלים, הפתיע את האברכים בבקשתו מהם לצאת ולהשפיע על ההייטקיסטים הממוקמים לרוב בהר החוצבים. כל הפרטים במהדורת מעייריב שלפניכם.

ראש ישיבה מגור - תלמידים ליטאיים

מאות רבות של אברכים ובחורי ישיבות מכל עולם הישיבות, זכו לשיעור כללי אגדי שנמסר בפניהם מאשר לא אחר מראש הישיבה המפורסם מגור רב קהילת פני מנחם הגאון רבי שאול אלתר. כל הפרטים והתיעודים - מופיעים במהדורת מעירייב המלאה.

תזכורת: עוברים לשעון קיץ

הלילה מדינת ישראל תעבור לשעון קיץ. המעבר לשעון קיץ משליך באופן ישיר על הזמנים ההלכתיים כמו סוף זמן תפילה, סוף זמן קריאת שמע וכמובן על זמני כניסת ויציאת שבת קודש. אז יש לנו 'טיפ' קטן... ממש קטן - אבל בכל זאת טיפ. צפו במהדורת מעייריב המלאה.

שאגת הארי היום ה-27

היום ה-27 למלחמה ייזכר כאחד הימים המתוחים ביותר שידעה המדינה: מצד אחד, מראות קשים של הרס ואובדן בצפון הארץ בעקבות מטחים בלתי פוסקים, ומצד שני – דרמה פוליטית חובקת עולם. יומן המלחמה המלא במהדורת מעייריב שלפניכם.