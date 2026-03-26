הכרמלית בשבת? המאבק שמסעיר את חיפה עכשיו | מעייריב

ניסיון חמור לפגיעה בקדושת השבת בחיפה - הפוליטיקאים החרדים מגיבים | כך מגיבים חברי מועצת גדולי התורה כשמתקבלת התרעה מקדימה במהלך אירוע | הראש"ל הגר"ד יוסף בהוראה מפתיעה לאברכים: צאו להשפיע על ההייטקיסטים | ראש הישיבה מגור בשיעור כללי מפולפל בישיבת בין הזמנים ליטאית | שאגת הארי היום ה-27: יומן המלחמה מלא מכל הגזרות (מעייריב)

מעייריב עם איצלה כץ - צפו במהדורה המלאה (צילומים: עיריית חיפה, פלאש 90, קול הלשון, אברהם אבידן, יעקב כהן, שימי דבורץ, דוברות הצלה, דובר צה"ל)

פופוליזם על גבה של שבת קודש

יו"ר דגל התורה בחיפה חבר מועצת העיר מיכי אלפר, יוצא למאבק סוער נגד כוונת מספר חברות מועצת העיר להפעיל את הכרמלית בעיר במהלך השבת. לטענת מיכי - מלבד חומרת חילול השבת, יש בכך הפרת הסטטוס קוו בן עשרות השנים בעיר. מי שמצטרף למאבקו של אלפר, ואף פנה למפלגת השלטון בנושא - הוא חבר הכנסת , שזועם על ניצול פרישתו ממשרד התחבורה בשל הוראת גדו"י בעקבות אי חקיקת חוק הגיוס, לצורך הפרת הסטטוס קוו בחיפה. כל הפרטים והתגובות המלאות - במהדורת מעייריב שלפניכם.

2 חברי מועצת ו אחת

מאות אברכים ו שהשתתפו באירוע סיום מסכת ברחובות במסגרת בעיר, זכו לראות בעיניהם את הדוגמה האישית של התנהלותם של חברי מועצת גדולי התורה של דגל התורה בעת קבלת ההתרעה המקדימה על אזעקה צפויה בקרוב. הפרטים והתיעוד המלא במהדורת מעייריב שלפניכם.

להשפיע על ההייטק

הראש"ל הגר"ד יוסף שביקר וחיזק את אברכי כולל הדיינות משכן שרה בהר החוצבים בירושלים, הפתיע את האברכים בבקשתו מהם לצאת ולהשפיע על ההייטקיסטים הממוקמים לרוב בהר החוצבים. כל הפרטים במהדורת מעייריב שלפניכם.

ראש ישיבה מגור - תלמידים ליטאיים

מאות רבות של אברכים ובחורי ישיבות מכל עולם הישיבות, זכו לשיעור כללי אגדי שנמסר בפניהם מאשר לא אחר מראש הישיבה המפורסם מגור הגאון רבי שאול אלתר. כל הפרטים והתיעודים - מופיעים במהדורת מעירייב המלאה.

תזכורת: עוברים לשעון קיץ

הלילה מדינת ישראל תעבור לשעון קיץ. המעבר לשעון קיץ משליך באופן ישיר על הזמנים ההלכתיים כמו סוף זמן תפילה, סוף זמן קריאת שמע וכמובן על זמני כניסת ויציאת שבת קודש. אז יש לנו 'טיפ' קטן... ממש קטן - אבל בכל זאת טיפ. צפו במהדורת מעייריב המלאה.

שאגת הארי היום ה-27

היום ה-27 למלחמה ייזכר כאחד הימים המתוחים ביותר שידעה המדינה: מצד אחד, מראות קשים של הרס ואובדן בצפון הארץ בעקבות מטחים בלתי פוסקים, ומצד שני – דרמה פוליטית חובקת עולם. יומן המלחמה המלא במהדורת מעייריב שלפניכם.

10
באמת כל הכבוד לכל י שדואג לעלות את הנושא לסדר היום ולפעול בעניין
אנונימי
מעייריב זו התוכנית הכי נקיה והכי טובה במגזר החרדי. רואים שזו תוכנית של בן תורה אמיתי. אשריך איצלה, תמשיך לעשות חיל
בעילום שם
9
למה כל פעם שעות עד שפותחים את הסרטון בנטפרי? צריך לטפל בזה
ה' עוזר ה' יעזור
תשלח פניה באזור האישי בנטפרי ותבקש שיפתחו זאת מהר כל יום. כח הרבים ישפיע בוודאי. כל מי שרואה את התגובה שישתדל לשלוח לפחות בקשה אחת וכך נשפיע עליהם יחד
דוד
לדעתי זה עניין של פוליטיקה פנימית. הלוואי והפניות יעזרו. אולי הם מפחדים שאנשים יקראו את מעייריב ויעזבו את יתד נאמן
אבינועם שריל
כנ"ל לוקח זמן עד שניפתח בנתפרי חופר,
דוד
הם בודקים שהווידאו באמת כשר אבל זה מעצבן שלוקח הרבה זמן
השם מלך השם מלך השם ימלוך לעולם ועד
כמה זמן לוקח לבדוק? עד שיש מהדורת ווידאו כשרה למהדרין, חבל שמערימים קשיים
אלחנן שם טוב
8
הכי מעניין מתי דגל נלחמים בחילולי שבת ומתי אם שותקים
פלוני
7
אשריך רבי מיכי אלפר שאתה מקדש שם שמים
יהודי פשוט
6
סתם נגררים לפרובוקציות של שמאלניות משועממות
אנונימי
חובת מחאה היא גם כנגד שמאלניות משועממות
שם בדוי
אז מה אתה מציע? לזתוק?
משה גולדברג
יש לך רעיון יותר טוב?
משה קליין
5
הסטטוס קוו של חיפה כולל תחבורה ציבורית בשבת כבר שנים רבות ואולי הגיע הזמן לעקור את התופעה מהשורש
חיפאי גאה
יש בחיפה הרבה ערבים גם לכן הסטטוס קוו בחיפה היה שיש קצת תחבורה
חיפאי ותיק
4
מעניין מה אומרים עכשיו בש"ס ובאגודת ישראל שהלכו עם יונה יהב. עלאק מעניין אותם שבת. הכל פוליטיקה
שמואל יצחק
מעניין מה דגל עשו בקדנציה של קאליש
אנונימי
שס לא הצביעו ליהב וגם רוב אגודת ישראל וזה גם לא היה באמת משנה בכל מצב הוא היה נבחר הוא ניצח ברוב מובהק
חיפאי
3
מיכי אלפר צריך להיות חבר כנסת. הוא אידיאליסט אמיתי ולא רודף כותרות
ליטאי מחיפה
נראה לי שהרבה יעדיפו שיעבור לכנסת ....
חיפאי ותיק
בעיקר החיפאים השאר אני לא בטוח
ליטאי דגלאי
2
האם מקלב רק "הצטרף" למחאה של מיכי אלפר או שהוא התחיל ואלפר תפס טרמפ על הנושא?
תוהה לעצמי בקול
1
השם ירחם אם יפתחו את הרכבת התחתית של חיפה בשבת. זה התחתית של התחתית
השבת תובעת את עלבונה

