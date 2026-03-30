רחובות - עיר בשפלה

ביקור הוד ערך השבוע הגאון רבי יצחק זילברשטיין בקרב הקהילה החרדית ברחובות • עם הופעתו למעמד קבלת הפנים נשמעה התרעה, והרב הורה להפסיק את התזמורת ולומר תהילים • חבר המועצת הגרא"י קוק קיבל את פניו בהתרגשות • צפו בתיעוד מסכם מהמעמד הכביר לכבודה של תורה (חרדים)
הולכת רגל כבת 20 נהרגה כתוצאה מפגיעת רכב ברחוב מנחם בגין ברחובות | יוסף חיים מלוקה שהגיע ראשון לזירה חובש איחוד הצלה מסרו: "נמסר לנו בזירה שמדובר בהולכת רגל שנפגעה מרכב פרטי, עוברי אורח סיפרו שבדרכה למרחב מוגן בעקבות האזעקות נפגעה מרכב, למרבה הצער נקבע מותה בזירה עקב אופי הפציעות הקשות מהן סבלה" (בארץ)
רבנים מכל העיר רחובות נטלו חלק במעמד סיום הרמב"ם חגיגי ומפואר שנערך בבית כנסת חב"ד, בראשות הרב מנחם מענדל גלוכובסקי, מבכירי רבני חב"ד | אורח הכבוד: ראש כולל הוראה "יורו משפטיך" ואב"ד לממונות בירושלים הרב גדעון בן משה (חסידים ואנ"ש)
הסערה ביירון נמצאת כעת בעיצומה, ומכל רחבי הארץ מגיעים תיעודים של הצפות ורכבים הנתקעים במים בגובה רב | נחל סער החל לזרום לראשונה מתחילת העונה - וכך זה נראה | 14 ישראלים נזקקו לחילוץ על ידי כב"ה ומד"א לאחר שרכבם נתקע בהצפות (חדשות)
טרגדיה רודפת טרגדיה: פעוטה בת ארבעה חודשים מפעוטון ברחובות, לא התעוררה משנתה, כונני החירום וההצלה שהגיעו למקום, העניקו לו סיוע ראשוני והיא פונתה לבית החולים, שם למרבה הצער נקבע מותה | מוקדם יותר היום, נקבע מוות לפעוט חרדי בן תשעה חודשים מהעיר בית שמש | דיין האמת (חדשות)
ערב יום הכיפורים ערך ראש ישיבת 'מאור התלמוד' הגאון רבי אברהם יצחק הכהן קוק, חבר המועצת הליטאית, את מנהג הכפרות בתרנגול - ולאחר מכן נכח במעמד השחיטה וקיים מצוות כיסוי הדם | צפו בתיעוד הנדיר (עולם הישיבות)
דרמה באולם בית המשפט: השופטת קרן וקסלר זיכתה היום את ירדן מן, שהואשמה בתקיפת השרה להגנת הסביבה עידית סילמן. בפסק הדין נקבע כי גרסתה של סילמן לוקה בחסר, כי לא הוכחו איומים וכי המגע שנוצר היה תוצאה של "רפלקס" בלבד (משפט)
חה"כ אורי מקלב השתתף בטקס פתיחת שנת הלימודים בבית הספר "נתיבות משה" ברחובות. ראש העיר מתן דיל העניק לו אות הוקרה על פועלו למען העיר. במסגרת הביקור התקיימה ישיבת עבודה מקצועית שדנה בהרחבת כיתות, חיזוק החינוך הבלתי-פורמלי ומתן מענה חברתי-ערכי לתלמידים (חרדים)
אזרחים שהיו במקום בו נשכח ילד בתוך רכב בעיר רחובות, סיפרו, שגבר שעשה הליכת בוקר שמע צעקות ובכי מתוך רכב מסחרי שעמד ברחוב ושהוא הסתכל פנימה הוא ראה ילד בן 3 נסער ובוכה | הילד לא נזקק לפינוי לבית החולים (חדשות בארץ)