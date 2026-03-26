ביקור הוד ורב רושם נערך השבוע בעיר רחובות, כאשר, הגאון רבי יצחק זילברשטיין, חבר מועצת גדולי התורה ורבה של שכונת 'רמת אלחנן', הגיע לחזק את בני הקהילה החרדית בעיר.

הגר"י הופיע בהדרו לרגל מעמד 'פתיחת ישיבות בין הזמנים' שנערך בהיכל בית המדרש הגדול 'היכל זרח'. המקום נבחר בקפידה לאור המצב הביטחוני, בשל המרחב המוגן רחב הידיים השוכן בקומה שמתחת להיכל. את פניו הקבילו גדולי רבני העיר מכל העדות והחוגים, ובראשם חבר מועצת גדולי התורה הגרא"י קוק, ראש ישיבת 'מאור התלמוד', רב הקהילה החרדית הגר"א הכהן רובין, אב"ד קרעטשניף הגה"צ רבי דוד משה רוזנבוים ורבנים נוספים.

מחזה מרגש נרשם בפתח בית המדרש, כאשר הגרא"י קוק המתין במשך דקות ארוכות לבואו של הגר"י זילברשטיין, ועם הגעתו ליווהו יד ביד אל בימת הכבוד.

בעת שהתזמורת פצחה בשירי כבוד התורה, נשמעה התרעה על אזעקה קרובה. הגר"י זילברשטיין הורה מיד להפסיק את המוזיקה ופתח באמירת פרק 'יושב בסתר עליון'. "באנו פה להתאסף לשמוח ולרקוד, אבל הקב"ה לא רוצה את זה, לא זכינו", אמר הרב בכאב, "הקב"ה רוצה שנאמר תהילים. המזמור הזה הוא שיר של פגעים, לעורר לב העם לחסות תחת כנפי השכינה".

לאחר שהתברר כי האזעקה לא הופעלה בעיר, בירך הרב בהתרגשות: "הודו לה' כי טוב. שנזכה כולנו יחד בהתקהלות הקודש הזו לישועות".

ראש הישיבה הגרא"י קוק פתח את המעמד בדברים נלהבים על הזכות לארח את הרב זילברשטיין, כשהוא מתאר את השושלת והמסורת: "הרב שקיבל מפי המקבלים הגדולים – מרן החזון יחזקאל, חמיו מרן הגרי"ש אלישיב וגיסו שר התורה הגר"ח קנייבסקי זצ"ל. הוא שלוחא דרחמנא לרומם את הקהל".

במשאו המרכזי העמיק הגר"י בסוגיות חמורות בהלכות פסח ואיסור הנאה מחמץ, כשקהל ההמונים בולע בצמא את דבריו. לאחר מכן עבר לדברי חיזוק ועורר על מעלת הלומד בחשק ובשמחה, תוך שהוא מתבל את דבריו בעובדות מופלאות שראה בעיניו.

בסיום דבריו העלה הרב את זכרו של רבה המנוח של העיר, הגאון רבי שמחה הכהן קוק זצ"ל: "הוא היה חתיכת דבש, כולו דבוק בהשם. אם נשתדל ללמוד בחשק, ובפרט הילדים, נזכה לדברים הכי גדולים בעולם".

לאחר מעמד סיום מסכת מכות שנערך ע"י הבה"ח יצחק שחר לעילוי נשמת אמו ע"ה, יצא הציבור בריקודים סוערים. בטרם עזב את ההיכל, פנה הגר"י זילברשטיין שוב לקהל בקריאה נרגשת: יש חוק בתורה: תפילת רבים! אנחנו כעת בתפילת רבים שבוקעת כל מרעין בישין. בואו נתפלל שיושיע אותנו ויביא משיח צדקנו, שלא יישמע עוד קול אזעקות, רק קול התורה יישמע בארצנו.