עם האבל הכבד שמחה גדולה התערבה. בסוף השבוע (חמישי) נערכה שמחת ברית המילה לנינו של הגאון רבי רחמים מאזוז זצ"ל, מראשי ישיבת 'כסא רחמים', שיום קודם לכן נערך מסע הלוויתו בהשתתפות המונים.

הרך הנולד, בנו של הרב רחמים מימון נכדו חביבו של הגאון זצ"ל ונכד לחתנו הגדול הדיין הגר"ע מימון, זכה להיות התינוק הראשון הנקרא על שם הגאון לאחר הסתלקותו. המשפחה בחרה לקרוא לו בשם 'אבישי מנחם מנאני'.

השם 'מנאני' שנבחר לתינוק הוא שם מסורתי מקהילות תונס, והיה השם השלישי של הגאון זצ"ל. על פי הנמסר, השם נבחר דוקא זאת בשל שאביו של הרך הנולד – נכדו של הגאון – כבר קרוי על שמו 'רחמים אליהו', ולכן בחרו להנציח את זקנו באמצעות שמו השלישי. וכן השם 'מנחם', כנחמה למשפחה אחרי השבר עם פטירת הסבא הגדול.

באמירת הברכות כובד מרא דאתרא הרצליה פיתוח הגאון רבי לירן ישי, חתנו של ראש הישיבה הגר"צ מאזוז. לאחמ"כ בסעודת המצוה, נשא הגר"ל דברים ובירך את המשפחה בברכות חמות.

הגאון רבי רחמים מאזוז זצוק"ל, שהסתלק, היה בנו של הגה"ק בעל 'איש מצליח' זצ"ל ואחיו של ראש הישיבה הגאון רבי מאיר מאזוז זצ"ל ושל ראש הישיבה הגאון רבי צמח מאזוז. הגר"ר נודע כפוסק מופלג ובעל עיון עמוק, ובשאלות ותשובות שכתב ובהגהותיו על ספרי אביו הפגין בקיאות נדירה בש"ס ובפוסקים.