במוצאי השבת הקרובה צפויה לצאת לדרך משלחת מיוחדת של גדולי ישראל למסע היסטורי בדרום אמריקה, במסגרת פעילות קרן עולם התורה לשנתה השלישית. המשלחת תגיע לברזיל ולארגנטינה במטרה לגייס את המשאבים הכספיים החיוניים להשלמת תקציבי עולם התורה, שנוצרו במהלך השנתיים האחרונות על רקע הקיצוצים התקציביים והלחצים הכלכליים.

המסע, שצפוי להימשך כשבוע ימים, מתקיים על רקע הירידה בשער הדולר והקושי הגובר בהשלמת תקציבי הישיבות והכוללים. כידוע, קרן עולם התורה הוקמה במטרה לסייע כלכלית לאלפי לומדי תורה ברחבי הארץ, והפכה לעורק חיים מרכזי למאות מוסדות תורה. הרכב המשלחת ויעדי הנסיעה במשלחת נוטלים חלק רבנים בכירים מכל העדות והחוגים, ובהם הגאון רבי יעקב הלל, הגאון רבי אברהם סלים, הגאון רבי חיים פרץ ברמן, הגאון רבי מלכיאל קוטלר, הגאון רבי שמעון גלאי והגאון רבי יוסף חברוני. התוכנית כוללת שהות של יומיים בברזיל, ומשם המשך לארגנטינה – ביקור ראשון של הקרן במדינה זו. על פי הנמסר, המשלחת צפויה לשוב לארץ לקראת סוף השבוע הבא, בתקווה להבטיח את עתידם הכלכלי של אלפי עמלי התורה. כפי שדווח ב'בבלי', ההחלטה להמשיך בפעילות הקרן גם בשנה השלישית התקבלה על ידי ראש הישיבה הגרמ"ה הירש בשבוע שעבר, למרות התלבטויות שהתעוררו בעקבות הקפאת חוק מעמד לומדי התורה.

השינוי ברגע האחרון: הישארות הגרמ"ה הירש

למרות ההכנות המוקדמות והציפייה הרבה, נאלץ ראש הישיבה הגאון רבי משה הלל הירש שליט"א לבטל את השתתפותו במשלחת ברגע האחרון. הסיבה לעיכוב היא מצבה הרפואי של הרבנית תחי', המאושפזת בבית החולים. הקהילות בברזיל ובארגנטינה, יחד עם הציבור בארץ, מקיימים תפילות לרפואתה השלמה.

גדולי התורמים בדרום אמריקה קיבלו את הידיעה על הישארותו של ראש הישיבה בארץ מתוך הבנה והערכה עמוקה. הם ביקשו כי הגרמ"ה הירש יישאר לצד הרבנית, והצהירו בתגובה כי יירתמו במאמץ כפול ומכופל לטובת עולם התורה, כביטוי של כבוד לרב ולזכות לרפואת רעייתו.

הרקע להחלטה על המשך הפעילות

ההחלטה להמשיך בפעילות הקרן גם בשנה השלישית התקבלה לאחר התלבטות רבה. בשבועות האחרונים התעוררה שאלה בסביבת ראש הישיבה האם לקשור את המשך פעילות הקרן לקידום חוק הגיוס. עסקנים שונים הזהירו כי פגיעה בקידום החוק עלולה להשפיע לרעה על נכונות התורמים בחו"ל לתמוך בקרן.

אולם לאחר התייעצויות, הוחלט בסופו של דבר להפריד בין שני הנושאים. ההחלטה נבעה מהבנה כי תמיכה בלומדי התורה היא צורך דחוף ומיידי, ללא קשר להתפתחויות המדיניות. גורמים המעורבים בנושא הזהירו כי הפסקת הפעילות עלולה לפגוע במומנטום של התורמים בעתיד, ולכן הוחלט להמשיך בגיוס הכספים כסדרו.

מסעות קודמים והצלחות הקרן

זוהי שנתה השלישית של קרן עולם התורה, גוף שהוקם במטרה לסייע כלכלית לאלפי לומדי תורה ברחבי הארץ. במסעות הקודמים השתתפו גדולי ישראל ממגוון העדות, ונאספו סכומים משמעותיים שחולקו למאות ישיבות וכוללים הנמצאים בזמנים קשים.

הקרן הפכה לעורק חיים מרכזי עבור עולם התורה, במיוחד על רקע הקיצוצים התקציביים והלחץ הכלכלי הגובר. המסע הנוכחי לדרום אמריקה מהווה צעד משמעותי בהרחבת מעגל התומכים והמסייעים לעולם התורה.