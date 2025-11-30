בשמחת שבע הברכות לבן ראש ישיבת 'מגדל עוז' הרה"ג ר' יחזקאל אתרוג, נשא דברים המשגיח הגה"צ רבי דן סגל, בדבריו, התייחס המשגיח למצב השעה הקשה ולתקופה המאתגרת שבה אנו נמצאים, ואמר: כאשר אנו רואים את פריחת עולם התורה המדהימה ואת ההתרחבות הבלתי פוסקת של בתי המדרש והישיבות, אנו רואים בחוש כי "הקב"ה לא פשט את הרגל", וכי התורה לעולם עומדת ומתקיימת, כדברי הכתוב: "ואני זאת בריתי אותם אמר ה'" | צפו בתיעוד (חרדים)
גדולי ישראל בראשות הגר"ד לנדו והגרמ"ה הירש, יוצאים בשעה זו למסע איסוף כספים בלונדון, ביום חמישי האחרון, נכנס המשגיח למעונו של הגר"ד לנדו והתקשורת ביניהם על מספר עניינים בענייני השעה נעשתה באמצעות הכתב - למרות שישבו אחד ליד השני | "בבלי" עם ההסבר מדוע זה קרה ועם התיעוד (חרדים)
"העובדה שאין תקציבי ממשלה לישיבות והכוללים, היא דבר חיובי וסימן משמים", אמר המשגיח הגאון רבי דן סגל במהלך דינר בארצות הברית והוסיף: "היום עם ישראל צריך הצלה, והקב"ה רוצה לזכות את היהודים שהישועה לעולם התורה תבוא מהם - ולא מאלו שאינם שומרי תורה ומצוות" | צפו בדבריו המלאים בפרסום ראשון (חדשות חרדים)
מספר שעות לאחר פרוץ המלחמה עם איראן, ראשי קרן עולם התורה, התקשרו למנהיג הליטאי הגר"ד לנדו והבהירו לו כי ברצונם לבטל את המסע עד שהמצב יירגע, הגר"ד נזעק והחל לזעוק מקירות ליבו, שלא יהינו לבטל את המסע המתוכנן | האזינו (חדשות חרדים)
האדמו"ר מספינקא שוהה בימים אלו בעיירת דאבוס שבשווייץ לצורכי מנוחה | בסעודה שלישית השתתף גם המשגיח הגה"צ רבי דן סגל, והאדמו"ר אשר מחבב ביותר את ניגונו של המשגיח, פצח בשירת "טאטאלע" המעורר געגועים וכמיהה בלבבות ישראל לאביהם שבשמים ולגאולה קרובה | צפו בתיעוד (חסידים)
בהיכל ביהמ"ד הגדול דחסידי ספינקא נחוגה ברוב פאר והדר, שמחת בר המצווה לנכד האדמו"ר, בן בכור לחתנו הרב ישכר שפירא, בן הרה"ג ר' אהרן שפירא, בן הגה"צ גאב"ד נאראל | רגעי רגש נרשמו בשמחה עת פצח הנכד היניק היתום של הרבי מספינקא, בלחן המפורסם: “טאטאלע קום שוין אהיים”, של המשגיח הגאון רבי דן סגל - עין לא נותרה יבשה • צפו (חסידים)
תיעוד היסטורי ומקורי: בפעם הראשונה - הוקמה מאפיית מצות שלמה ומפוארת בתוך חדר לימודו הקדוש של המשגיח הגאון הצדיק רבי דן סגל בירושלים, לצורך מעמד אפיית מצות לנדיבי ישיבת "עטרת שלמה" בראשות ראש הישיבה הגרש"ב סורוצקין | המעמד כלל גם הופעה מיוחדת של הילדים הזכים | תיעוד וסיקור (חדשות חרדים)