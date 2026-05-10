פרשת הונאת נדל"ן חמורה שנחשפה במחוז תל אביב הגיעה היום (ראשון) לישורת האחרונה עם הגשת הצהרת התובע נגד החשוד המרכזי, צעיר בן 33, שעל פי החשד עמד מאחורי עוקץ מתוחכם שהותיר מספר קורבנות ללא כספם.

מדובר בחקירה שהחלה באופן סמוי במפלג ההונאה של המחוז, לאחר שהצטברו ראיות לכך שנכס נדל"ן יוקרתי בעיר תל אביב "נמכר" לכאורה למספר רוכשים שונים בעת ובעונה אחת.

השיטה, כפי שנחשפה בחקירה, התבססה על הצגת מצגי שווא וזיוף מדויק של מסמכי בעלות ורישומים רשמיים, שנועדו להטעות את הקונים ואת עורכי דינם ולגרום להם להעביר סכומי עתק עבור נכס שלא הועבר לבעלותם מעולם.

במשטרה ציינו היום כי היקף המרמה נאמד במיליוני שקלים, כספים שזרמו לחשבונותיו של החשוד ושותפיו בטרם הספיקו הקורבנות להבין כי נפלו למלכודת. עם תחילת החקירה הגלויה והבנת חומרת הראיות נגדו, הצליח החשוד להימלט מהארץ בדרך מתוחכמת.

על פי החשד, הוא השתמש בזהות בדויה ובמסמכים מזויפים כדי לחצות את גבולות המדינה, והשתקע בארצות הברית שם הסתתר במשך תקופה ארוכה תחת מעטה של אנונימיות, מתוך מחשבה כי המרחק הגיאוגרפי יגן עליו מפני זרועות החוק בישראל.

אולם, משטרת ישראל הכריזה על החשוד כ"דרוש חקירה" והפעילה ערוצי תקשורת בינלאומיים. שיתוף פעולה הדוק וממושך עם רשויות האכיפה בארצות הברית הוביל לבסוף לאיתורו של החשוד על אדמת אמריקה.

לאחר מאמצים דיפלומטיים ומשפטיים כבירים, הוחלט על גירושו של החשוד לישראל. ב-21 באפריל 2026, המטוס ועליו החשוד נחת במסלול בנמל התעופה בן גוריון, שם המתינו לו בלשי מפלג ההונאה שביצעו את המעצר באופן מיידי והעבירו אותו לחדרי החקירות.

במהלך השבועות האחרונים, מעצרו של החשוד הוארך פעם אחר פעם בבית משפט השלום בתל אביב, כאשר חוקרי המשטרה מציגים לשופטים התפתחויות משמעותיות בביסוס הראיות. החקירה התמקדה לא רק במעשה המרמה עצמו, אלא גם בשרשרת הזיופים ובנתיב הבריחה של החשוד לחו"ל.

היום, עם סיום גיבוש התשתית הראייתית, הוגשה הצהרת תובע מטעם פרקליטות מחוז תל אביב. בימים הקרובים יוגש נגדו כתב אישום חמור הכולל סעיפים של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, זיוף והתחזות, לצד בקשה למעצר עד תום ההליכים, לאור החשש הממשי כי הוא ינסה להימלט שוב מהמדינה אם ישוחרר.