ענקית השבבים אנבידיה, שערכה עבר לאחרונה את רף חמישה טריליון דולר והפכה לאחת החברות היקרות בעולם, ממשיכה להרחיב את נוכחותה בישראל. קבוצת BST זכתה במכרז להקמת מגדל משרדים חדש עבור החברה הבינלאומית ביקנעם, בהשקעה המוערכת בכ-167 מיליון שקל.

המתחם החדש יצטרף למרכזי הפעילות הקיימים של אנבידיה במחוז הצפון, כאשר כידוע החברה בחרה לאחרונה גם בקריית טבעון להקמת קמפוס פיתוח נוסף בהיקף של כשני מיליארד שקל. ההחלטה להרחיב את הפעילות בצפון הארץ משקפת את האמון של החברה הבינלאומית ביכולות הטכנולוגיות הישראליות.

מבנה ירוק בן 11 קומות

המגדל החדש יכלול 11 קומות שייבנו מעל שלוש קומות וחצי של חניון תת-קרקעי, בשטח כולל של כ-43 אלף מ"ר. מתוך שטח זה, כ-29 אלף מ"ר יוקצו למשרדים ולשטחי הסעדה עבור עובדי החברה. המבנה מתוכנן לעמוד בתקן בנייה ירוקה מתקדם ברמת LEED GOLD, בהתאם למדיניות הקיימות של אנבידיה ברחבי העולם.

עבודות ההקמה צפויות להתחיל במהלך החודש הנוכחי, כאשר לוחות הזמנים של הפרויקט קובעים מסירה חלקית של המבנה בספטמבר 2027 במקביל להמשך עבודות הבנייה. האכלוס המלא של המתחם מתוכנן לשנת 2028, כאשר עובדי החברה יעברו למשרדים החדשים.