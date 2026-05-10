חמקן F-35 הכריז על מצב חירום במפרץ עומאן בשיא המתיחות

מטוס F-35 על סיפון נושאת מטוסים. החשש: עשרות מטוסים מדגם זה יימסרו ללא מערכת המכ"ם המבצעית ( צילום: צבא ארה"ב | חשבון רשמי )

מטוס קרב חמקן מדגם F-35 של חיל האוויר האמריקאי שידר היום (ראשון) אות מצב חירום במהלך טיסה מבצעית מעל מפרץ עומאן, כך על פי דיווחים ברשת. האירוע מתרחש על רקע מתיחות ביטחונית חריפה במרחב המפרץ הפרסי, כשבימים האחרונים מתנהלים חילופי אש ישירים בין כוחות אמריקאיים לבין איראן.

על פי הנמסר, המטוס שידר את אות המצוקה תוך כדי פעילות מבצעית באזור, אך נכון לשעה זו אין אישור רשמי מהפנטגון לגבי המשך נתיבו או מצבו. מקורות צבאיים מעריכים כי המטוס ביצע נחיתת חירום באחד הבסיסים האמריקאיים במזרח התיכון, אך פרטים מדויקים טרם פורסמו. חשש מפני נפילת טכנולוגיה רגישה המשמעות של הכרזת מצב חירום במטוס חמקן מדגם F-35 היא כפולה: ראשית, מדובר בסכנה מיידית לטייס ולמטוס שעלותו נאמדת במעל 100 מיליון דולר ליחידה. שנית, קיימת דאגה אסטרטגית מפני נפילת חלקי מטוס או טכנולוגיה רגישה לידיים עוינות במקרה של נחיתת אונס או התרסקות במים טריטוריאליים זרים. כידוע, מטוסי ה-F-35 נחשבים למתקדמים בעולם ומשמשים הן את חיל האוויר האמריקאי והן את ישראל במבצעים מול איראן. לפני תקופה דווח על מטוס F-35 אמריקאי שנפגע, ככל הנראה, מאש איראנית במהלך משימת לחימה מעל איראן, במקרה שנחשב לראשון מסוגו מתחילת המלחמה.

מטוסי F-35B לייטנינג II בבסיס האוויר חיל הנחתים ( צילום: כוח המשימה של חיל המשלוח הימי השלישי ארה"ב | חשבון רשמי )

מבחן ליכולת התגובה האמריקאית

האירוע בוחן את היכולת של צבא ארצות הברית להגיב במהירות לתקלות קריטיות בזמן אמת, תחת עיניהם הפקוחות של האיראנים ובעלות בריתם באזור. מפרץ עומאן נמצא תחת מעקב צבאי הדוק בעקבות אירועי הימים האחרונים, כאשר הצי האמריקאי מפעיל במרחב כוחות משמעותיים לרבות נושאות מטוסים ומערכות הגנה מתקדמות.

נכון לשעה זו, הפנטגון לא פרסם הודעה רשמית בנוגע לאירוע. גורמים ביטחוניים מעריכים כי במידה ומדובר בתקלה טכנית, הדבר עשוי להצביע על בעיות נוספות בצי מטוסי החמקן האמריקאי. לעומת זאת, אם יתברר כי האירוע נגרם מפעילות עוינת, הדבר עשוי להסלים את המתיחות הביטחונית באזור.