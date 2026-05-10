משרד המלחמה האמריקני החל בשחרור עשרות מיליוני רשומות היסטוריות הקשורות לתופעות אנומליות בלתי מזוהות בהוראת הנשיא. המהלך כולל פרסום ראשון של תיקי בולשת פדרלית ותיעוד חזותי של עצמים שלא פוענחו.

​משרד המלחמה של ארצות הברית השיק את מערכת PURSUE לחשיפת מידע ממשלתי על תופעות אנומליות בלתי מזוהות ועצמים בלתי מזוהים. המהלך יוצא אל הפועל בעקבות הנחיה ישירה של הנשיא דונלד טראמפ, שהורה למזכיר המלחמה ולסוכנויות הרלוונטיות להתחיל בתהליך של זיהוי ושחרור קבצים הקשורים לחיים חוץ-ארציים ולעניינים הקשורים בהם.

​משרד המלחמה, בגיבוי משרד מנהל המודיעין הלאומי, מפקח כעת על מאמץ נרחב לאיתור, סקירה וביטול סיווג של רשומות המצויות בידי הממשל הפדרלי. מדובר במשימה הכוללת תיאום בין עשרות סוכנויות ובחינה של עשרות מיליוני מסמכים, חלקם רשומים על נייר בלבד ומתפרסים על פני עשורים רבים. בשל היקף העבודה, החומרים יפורסמו באופן מדורג מדי מספר שבועות.

​המסמכים המפורסמים עוסקים במקרים שלא נפתרו, שבהם לא ניתן היה לקבוע בוודאות את מהות התופעות שנצפו, לעיתים בשל מחסור בנתונים מספקים. המשרד הודיע כי הוא מזמין מומחים מהמגזר הפרטי לסייע בניתוח המידע, בעוד שדיווחים על מקרים שנפתרו ימשיכו להתפרסם בנפרד כפי שנדרש בחוק.

​מזכיר המלחמה, פיט הגסת', הצהיר עם שחרור המקבץ הראשון ב-8 במאי 2026 כי "משרד המלחמה פועל בתיאום מלא עם הנשיא טראמפ כדי להביא שקיפות חסרת תקדים בנוגע להבנת הממשלה שלנו את התופעות האנומליות הבלתי מזוהות". הגסת' הוסיף כי "הקבצים הללו, שהוסתרו תחת סיווגים, הזינו זמן רב ספקולציות מוצדקות – והגיע הזמן שהעם האמריקני יראה זאת בעצמו. שחרור מסמכים אלו שהוסר מהם הסיווג מוכיח את המחויבות הרצינית של ממשל טראמפ לשקיפות חסרת תקדים".

​הפרסום הראשון כולל עשרה מקבצים של מסמכי בולשת פדרלית וכן תמונות וסרטונים שתועדו על ידי מפעילים צבאיים. בין היתר נחשפו תמונות אינפרה-אדום של עצמים מעל מערב ארצות הברית משנת 2025, דיווחים של חיל האוויר על עצמים בדרום המדינה, ותיעוד של גוף בצורת כדור פוטבול ליד יפן. המאגר כולל גם צילומים מאפריקה, יוון ואיחוד האמירויות, וכן שחזור של תצפית אנומלית בדרום-מזרח ארצות הברית וצילומים ממשימת אפולו 17 לירח.