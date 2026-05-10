שירות הביון הלאומי של דרום קוריאה (NIS) חשף כי צפון קוריאה עיגנה רשמית בחוקתה את השימוש בנשק גרעיני במקרה שבו מנהיגה יחוסל או לא יוכל לתפקד. התיקון לחוקה, שאומץ במהלך המושב הראשון של אספת העם העליונה ה-15 במרץ האחרון, קובע כי תגובה גרעינית תצא לדרך באופן אוטומטי אם הנהגת המדינה תושמד או תאבד שליטה על הצבא. משמעות הדבר היא שבמקרה של "מבצע עריפת ראש" נגד קים ג'ונג-און, שיגור הנשק הגרעיני לא ידרוש עוד פקודה נפרדת.

השינוי החוקתי, ובמיוחד סעיף 89 החדש, מעניק לקים סמכות מוחלטת על הכוחות הגרעיניים, אך גם מאפשר לו להאציל סמכות זו לארגון פיקוד ייעודי, מה שמבטיח את פעילות הארסנל תחת כל נסיבות. מומחים מציינים כי רמת סמכות זו גבוהה אף יותר מזו שנקבעה בחוק מדיניות הגרעין של 2022, ומהווה הצהרה חיצונית ברורה לכך שלצפון קוריאה אין כל כוונה לזנוח את תוכנית הגרעין שלה.

באופן מפתיע, המודיעין הדרום-קוריאני מעריך כי הצעד הקיצוני אומץ על רקע המלחמה במזרח התיכון והתקיפות הממוקדות נגד הנהגת איראן. נראה כי קים ג'ונג-און לומד מהנעשה בזירות רחוקות ומבצר את שלטונו מפני גורל דומה.

במקביל לביצור המשפטי של "יד המת" הגרעינית, קים ממשיך להדגים כוח בשטח. לאחרונה הוא נצפה בוחן ייצור של תותחי ארטילריה מתקדמים בקוטר 155 מ"מ. לתותחים אלו טווח העולה על 60 ק"מ, והם מיועדים לפריסה בגבול הדרומי כדי להגביר את היכולת לפגוע ישירות בבירה סיאול ובמטרות אסטרטגיות נוספות.

השילוב בין נשק קונבנציונלי המאיים על עורף האויב לבין מנגנון התאבדות גרעיני אוטומטי, מציב את פיונגיאנג בעמדת איום חסרת תקדים.