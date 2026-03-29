קוריאה הצפונית חושפת קפיצת מדרגה טכנולוגית מדאיגה במערך הלוחמה האסטרטגי והמשוריין שלה, המציבה אתגר חדש למערכות ההגנה המערביות | עם מנוע דלק מוצק עוצמתי במיוחד ומערכת הגנה לטנקים "שלטענתם" רושמת 100% הצלחה, פיונגיאנג מאותתת כי עוצמתה הצבאית נכנסה לשלב משמעותי של שינוי (חדשות בעולם)
מנהיג קוריאה הצפונית סייר באתר הבנייה של מוזיאון הזיכרון החדש בפיונגיאנג, המוקדש לחיילים שנשלחו להילחם לצד רוסיה בחזית אוקראינה | המתחם, הכולל בית קברות צבאי, צפוי להיפתח באפריל לציון שנה לקרבות במחוז קורסק (חדשות בעולם)
תחת עינו הפקוחה של המנהיג ובתו, קוריאה הצפונית ביצעה ניסוי דרמטי בטילי שיוט ממשחתת ענק חדשה | המהלך מסמן תפנית אסטרטגית שנועדה להבטיח יכולת תגובה גרעינית מהים אל מול איומי התנקשות ושינויי המפה העולמית (חדשות בעלם)
העברת השליטה המשפחתית במדינה הקיצונית: דיווחים בדרום קוריאה מצביעים על כך שבתו בת ה-13 של מנהיג צפון קוריאה קים ג'ונג און, קים ג'ו-אה, מונתה לראש כוחות הגרעין | לפי הדיווח, היא למעשה מקבלת דיווחים מגנרלים ונותנת להם הוראות (בעולם)
בזמן שהעולם עסק במלחמה באוקראינה, קים ג'ונג און ביצע את המהלך הפוליטי הכי אגרסיבי שלו בעשור האחרון | עם הדחתם של המרשלים הוותיקים וכניסתם של 138 חברים חדשים לוועד המרכזי, צפון קוריאה הופכת למכונת מלחמה משומנת וצעירה יותר (חדשות בעולם)
בעזרת זהויות גנובות, פרופילי לינקדאין מזויפים וראיונות וידאו עם דיפפייק, הצליחו מפתחי תוכנה מצפון קוריאה להתקבל לעבודה מרחוק בחברות בארה״ב - כולל חברות Fortune 500 וקבלני ביטחון - ולהזרים למשטר של קים ג׳ונג און מאות מיליוני דולרים בשנה, עד שחקירה משותפת של 11 מדינות החלו לחשוף אותם (בעולם)
שליט צפון קוריאה קים ג'ונג און הגיע אמש לחנוך אלפי יחידות דיור חדשות בפיונגיאנג הבירה | השליט הגיע לצד בתו שנתפסת כשלטת העתידית של המדינה, ואף ניצל את ההזדמנות לרכך את דמות השליט האכזר בעזרת גור כלבים קטן שגנב את ההצגה (בעולם)
קים ג'ונג און חונך את רחוב "הכוכב החדש" עבור משפחות אלפי החיילים שנהרגו באוקראינה. בצל הדיווחים על כ-6,000 נפגעים בחזית, המנהיג הצפון קוריאני ובתו מנסים להרגיע את התסיסה הציבורית באמצעות שכונת פאר חדשה רגע לפני קונגרס המפלגה הגורלי (חדשות בעולם)
מנהיג צפון קוריאה קים ג'ונג און פיקח אמש על ייצור ושיגור טילי שיוט, במסגרת תרגיל שביצע הצבא | בתיעוד שפורסם ככל הנראה על ידי התעמולה המקומית נראה קים מתהלך לצד טילים במפעל משגיח על הייצור, בתמונות אחרות נראה טיל השיוט משוגר (חדשות, בעולם)
סוכנות הידיעות הממלכתית בצפון קוריאה פרסמה תיעוד מביקורו של קים ג’ונג און במספנה שבה נבנית הצוללת הגרעינית | לביקור הגיע הרודן יחד עם ביתו ובכירים בממשל | מומחים בדרום קוריאה מעריכים כי עצם הצגת השלדה המלאה מעידה שרכיבים מרכזיים, בהם המנוע ואולי גם הכור הגרעיני, כבר הותקנו (צבא, בעולם)
בטקס שנערך בפיונגיאנג, קים ג'ונג און קיבל את פני חיילים ששבו מרוסיה, כאשר חלקם נראו פצועים יושבים מרותקים לכיסאות גלגלים | המנהיג חשף את הפעילות של הצבא בחזית הרוסית וכיצד הפכו "אזור סכנה נרחב לאזור בטוח" (חדשות בעולם)
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ אמר היום כי הוא "ישמח" להיפגש עם נשיא צפון קוריאה קיים ג'ונג און במהלך ביקורו הקרוב בדרום קוריאה | בשבועות האחרונים התקבלו דיווחים על מגעים שקטים לפסגה רביעית בין טראמפ לרודן (בעולם)
מנהיג צפון קוריאה אמר כי אינו מתנגד לדיאלוג עם וושינגטון, אך הבהיר שלא יוותר לעולם על הנשק הגרעיני | שיבח את טראמפ ואמר שיש לו "זיכרונות טובים" מהפגישות עמו | נשיא דרום קוריאה: "הסנקציות נכשלו, יש לבחון הסכמים הדרגתיים" (בעולם)
בארצות הברית נחשף ביממה האחרונה מבצע מסווג של יחידת העילית 'אריות הים' על אדמת צפון קוריאה בהוראת הנשיא טראמפ - שנכשל עם פשיטת הכוחות על החוף בקוריאה | מטרת המשימה הסודית, שלא צלחה - הצבת מכשירי ציתות והאזנה, כדי לספק מודיעין על עמדת קים ג'ונג און במו"מ מול ארה"ב (בעולם)