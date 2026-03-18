קים ג'ונג און חנך מוזיאון ( צילום: צפון קוריאה )

קים ג'ונג און, בליווי בכירי המפלגה וגנרלים, סייר השבוע במתחם שבנייתו כמעט והושלמה. המוזיאון כולל אגפי תצוגה של "נשק שלל" מהחזית, פסלי גבורה וקיר זיכרון הנושא את שמות ההרוגים. קים הגדיר את הפרויקט כ"יצירה נאצלת" שנועדה להנציח "גבורה חסרת תקדים" של חייליו בחו"ל. לצד המבנה המפואר, התמונות שפורסמו חשפו את מחיר הדמים של הברית עם מוסקבה: "בית קברות לגיבורים" הצמוד למוזיאון ובו לפחות 12 שורות של קברים צפופים. לפי הערכות מודיעין מהמערב ומדרום קוריאה, פיונגיאנג שלחה כ-13,000 חיילים לסייע לרוסיה, וספגה אבדות כבדות המוערכות במאות עד אלפי הרוגים ופצועים בקרבות נגד צבא אוקראינה.

הקמת המוזיאון מעידה על ההימור הפוליטי של קים, המנסה למסגר את שליחת הכוחות כאינטרס לאומי עליון. בתמורה ל"אספקת הדם" והתחמושת, מוסקבה מעניקה לפיונגיאנג סיוע כלכלי חיוני וטכנולוגיות צבאיות מתקדמות, מה שמגביר את המתיחות מול סיאול והמערב. בעוד העולם עוקב בדאגה אחר שיתוף הפעולה, בקוריאה הצפונית הופכים את הלחימה באוקראינה למיתוס של הקרבה למען ה"מולדת".

בחירת מועד הפתיחה לאפריל הקרוב נועדה לסמן שנה ל"שחרור מחוז קורסק", אולם המציאות בשטח מורכבת יותר. למרות נסיגת הכוחות האוקראיניים מהעיר סוז'ה במרץ 2025, חלקים קטנים מהאזור עדיין נותרו מחוץ לשליטה רוסית מלאה. הניסיון לקבע תאריך ניצחון רשמי באמצעות המוזיאון משמש ככלי תעמולה פנימי, המטשטש את העובדה שהלחימה באזור הגבול עדיין נמשכת בחלקה.

מעבר לכוח האדם, קוריאה הצפונית ביססה את מעמדה כספקית חימוש מרכזית עבור רוסיה. על פי ההערכות, מאז אוגוסט 2023 העבירה פיונגיאנג בין 8 ל-12 מיליון פגזי ארטילריה וטילים בליסטיים, המהווים כיום כמעט מחצית מתחמושת הארטילריה הכבדה של הצבא הרוסי.