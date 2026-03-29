הפגנת כוח מבהילה בסין: מערכת ה-'Atlas' הציגה יכולת שיגור של עשרות רחפנים הפועלים ב"מוח משותף" ובתיאום אלגוריתמי עצמאי. ללא מגע יד אדם, הנחיל זיהה מטרה והשמיד אותה בדיוק כירורגי – צעד דרמטי המותיר את המערב הרחק מאחור (תקיפה והגנה)
רוסיה מהדקת את החגורה הדיגיטלית סביב אזרחיה המבוגרים מעל גיל 60, בצעד דרמטי לכאורה נגד הונאות בינלאומיות | נכון ל2026 רבים מאזרחי רוסיה כבר לא יכולים לשלוח הודעות בוואטסאפ או לבצע תשלומים בכרטיסי אשראי - הכל תחת כסות של 'שמירה על האזרחים' (חדשות בעולם)
שמונה טילי פטריוט על מטרה אחת, מכ"מים בשווי מיליארד דולר שנותרו חשופים בשטח, ומטוס קרב שהופל באש ידידותית. הדו"ח המטלטל מהמזרח התיכון חושף פער תהומי: בזמן שבאוקראינה נלחמים על כל דולר, במזרח התיכון הכסף האמריקאי נשרף בקצב מסחרר (חדשות בעולם)
שילוב קטלני של טכנולוגיה מתקדמת ומארב מתוכנן היטב הכריע את ה"אליגטור" הרוסי בשמי דונייצק | תיעוד דרמטי חושף כיצד רחפן קטן הצליח לנטרל את אחד הנכסים היקרים והמתקדמים ביותר של חיל האוויר הרוסי (חדשות בעולם)
מנהיג קוריאה הצפונית סייר באתר הבנייה של מוזיאון הזיכרון החדש בפיונגיאנג, המוקדש לחיילים שנשלחו להילחם לצד רוסיה בחזית אוקראינה | המתחם, הכולל בית קברות צבאי, צפוי להיפתח באפריל לציון שנה לקרבות במחוז קורסק (חדשות בעולם)
בזמן שמשרד הביטחון הרוסי מנסה לפתות סטודנטים להצטרף ל"כוחות המערכות הבלתי מאוישות" החדשים, הדגמה חיה באולם הרצאות הסתיימה בצלילה חופשית לרצפה. "זו התמונה של הצבא הרוסי ב-2026", לעגו המגיבים - צפו במבוכה (חדשות בעולם)
המסר של נשיא ארה"ב לברית נאט"ו היה אמנם מרומז, אך ברור מאוד ליושבים בארמון האליזה וברחוב דאונינג 10 | האיום הגדול ביותר על אירופה בארבע השנים האחרונות נדחה אך ורק בזכות הסיוע האמריקני, כעת מאיים טראמפ על הברית האסטרטגית והחשובה ביותר שהכיר העולם מאז מלחמת העולם השנייה (פרשנות)
חברת Foundation Labs האמריקאית שלחה שני רובוטים מדגם Phantom MK-1 לביצוע משימות סיור ואיסוף מודיעין בקווי החזית | למרות שמדובר בשלב ניסיוני, המערכות החדשות שמפעילות את הרובוטים מסוגלות להפעיל נשק קל ומיועדות לנוע בסביבה אנושית | הן מסמנות את תחילתו של עידן חדש בלחימה האוטונומית - לצד אתגרים אתיים וטכנולוגיים כבדי משקל (טכנולוגיה)
תחקיר דרמטי של עיתון ה"טלגרף" חושף: רוסיה ובלארוס משתמשות במומחים מהמזרח התיכון כדי לחפור מנהרות חשאיות מתחת לגבול פולין | המטרה: "הצפת" אירופה במהגרים וזריעת כאוס מוחלט כחלק מלוחמה היברידית אכזרית נגד המערב (חדשות בעולם)
שר ההגנה הבריטי חושף בטור דרמטי ב"טלגרף" תוכנית נועזת לסיום המלחמה, הכוללת צעד חסר תקדים של פריסת כוחות בריטיים על אדמת אוקראינה | לטענתו: "נוכחות המגפיים הבריטיים בשטח תהיה האות הסופי כי הריבונות האוקראינית מוגנת מפני תוקפנות עתידית" (חדשות בעולם)
שיחות המשא ומתן בין רוסיה לאוקראינה ייכנסו היום ליומן השני, כאשר שליחיו של הנשיא טראמפ ינסו פעם נוספת להביא את שני הצדדים להסכמות לסיום המלחמה | בתוך כך, נשיא אוקראינה התבטא באופן חריג נגד הנשיא טראמפ שמנסה לסיים את המלחמה המדממת, מה שצפוי להביא לתגובה חריפה עוד יותר מצד וושינגטון (בעולם)
שלושה בני אדם נהרגו ומספר נעדרים לאחר פיצוץ מסתורי בתחנת משטרה צבאית בעיר לנינגרד, רוסיה | המשטרה חוקרת את נסיבות האירוע, אולם הערכה ראשונית מעלה כי מדובר ככל הנראה בפעולה אוקראינית ברקע המלחמה (בעולם)