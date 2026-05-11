צבא רוסיה מתקשה להשיג הכרעה בדונבאס בשל עליונות טכנולוגית אוקראינית בתחום הכטב"מים, כך לפי תחקיר של ה'ניו יורק טיימס'.

למרות הצהרות הקרמלין על ניצחון קרוב, האבדות הכבדות והקשיים הכלכליים מעיבים על הישגי השטח המזעריים.

​צבא רוסיה טרם מצא פתרון לבעיה היסודית בשדה הקרב המודרני: כיצד לבצע התקדמות משמעותית בשטח הרווי ברחפנים. הימים של הסתערות כוחות שריון גדולים חלפו, ובמקומם עברו הכוחות הרוסיים לטקטיקות של חדירה הדרגתית באמצעות צוותים קטנים הנעים ברגל.

שינוי זה הוביל להיווצרות "שטח אפור" נרחב שבו השליטה אינה מוחלטת, אך קצב ההתקדמות הואט עד כדי כך שיידרשו לרוסיה שלושה עשורים לכבוש את חבל הדונבאס כולו.

​"הטוב ביותר שהם יכולים לעשות זה את טקטיקות החדירה הללו ופגיעה ברשתות התמיכה הרחק מאחורי הקווים - פגיעה בצוותי הרחפנים האוקראיניים ובתמיכה הלוגיסטית. אבל זה לא מוביל להישגים מהירים. הם תקועים במידה מסוימת", הסבירה דארה מאסיקוט, עמיתה בכירה בקרן קרנגי לשלום בינלאומי.

לדבריה, הקרמלין עשוי להעדיף גישה הדרגתית זו כדי להימנע מכישלונות מבצעיים מהדהדים שיפגעו בתדמית הניצחון.

​בצד הטכנולוגי, רוסיה ספגה נסיגות משמעותיות השנה, כולל אובדן הגישה לשירותי האינטרנט "סטארלינק" שסייעו בהכוונת רחפנים.

בנוסף, המגבלות שהטיל הממשל הרוסי על אפליקציית "טלגרם" כחלק מהידוק הפיקוח על האינטרנט פגעו ביכולת התקשורת של החיילים בחזית. מנגד, אוקראינה השיגה יתרון בחלק מהגזרות בזכות פיתוח מואץ של טקטיקות וייצור כטב"מים, אם כי גם היא מתמודדת עם מחסור חמור בכוח אדם ושיעורי עריקה.

​המחיר האנושי והכלכלי של המלחמה ממשיך להכביד על מוסקבה. הערכות מצביעות על כ-352,000 הרוגים רוסים מאז תחילת הפלישה, נתון שהוביל לקשיים בעמידה ביעדי הגיוס בתחילת השנה.

הכלכלה הרוסית כורעת תחת נטל ההוצאות הצבאיות, והפסקות האינטרנט המקומיות שנועדו למנוע תקיפות רחפנים אוקראיניים מעוררות תסכול בקרב האזרחים. במסיבת עיתונאים שנערכה לאחרונה אמר ולדימיר פוטין כי "אני מאמין שהעניין מתקרב לסיומו, ובכל זאת הוא נותר דבר רציני".

​למרות המבוי הסתום, באוקראינה מזהירים כי ההאטה עשויה להיות זמנית בלבד. עם בוא הקיץ, מזג האוויר המשתפר והצמחייה הצפופה עשויים לספק לכוחות הרוסיים מסתור מפני רחפנים ולאפשר תנועה מהירה יותר על גבי אופנועים.

"כולם מדברים על זה, זה יכול לקרות. אנחנו חייבים להיות מוכנים תמיד", ציין סגן מקסים באקולין, קצין אוקראיני המשרת במחוז דונייצק.

​במישור המדיני, המצב בשטח עומד בסתירה לנרטיב הניצחון שפוטין מנסה להציג בפני הממשל האמריקאי. בעוד שבקרמלין מתנים את המשך שיחות השלום בנסיגה אוקראינית מלאה מהדונבאס, הנתונים מראים כי הביצועים של רוסיה בשלושת החודשים האחרונים הם הגרועים ביותר מאז 2023. המאבק הנוכחי מתמקד בשיפור יכולות ההגנה מפני רחפנים, כאשר כל צד מנסה להעלות את מחיר המלחמה עבור יריבו.