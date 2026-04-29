לראשונה מזה שנים, רוסיה תיאלץ לציין את יום הניצחון ה-81 ללא טור השריון והציוד הצבאי המפורסם בכיכר האדומה. המחסור בציוד זמין, המופנה כולו למלחמה המתמשכת באוקראינה, אינו מאפשר עוד את ראוותנות העבר ומדגיש את המצב החמור של המשאבים הצבאיים הרוסיים.

מעבר למחסור בכלים, ההחלטה לוותר על תצוגת הציוד נובעת גם משיקולי ביטחון מובהקים והחשש הכבד מפני מתקפות אוקראיניות בזמן המצעד. בקרמלין מבינים כי ריכוז של ציוד צבאי ובכירי שלטון בלב הבירה מהווה מטרה אסטרטגית, ובמצב המלחמה הנוכחי, המצעד הפך מנכס תעמולתי לנטל ביטחוני.

השנה, במקום הטנקים החדישים, ימלאו את הכיכר טורי צעידה של חיילים בלבד, בהם נציגים ממוסדות חינוך צבאיים וכוחות שהשתתפו ב"מבצע הצבאי המיוחד". העובדה שגם נציגים ממוסדות חינוך מסוימים נאלצו לבטל את השתתפותם מעידה על כך שהלחץ בחזית מחלחל לכל שכבות הצבא. בעוד שהווטרנים יתאספו עם המדליות שלהם, היעדר הכלים הכבדים מסמן יותר מכל את המחיר הכבד שגובה המלחמה באוקראינה מהעוצמה הרוסית.