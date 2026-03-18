בזמן שמשרד הביטחון הרוסי מנסה לפתות סטודנטים להצטרף ל"כוחות המערכות הבלתי מאוישות" החדשים, הדגמה חיה באולם הרצאות הסתיימה בצלילה חופשית לרצפה. "זו התמונה של הצבא הרוסי ב-2026", לעגו המגיבים - צפו במבוכה (חדשות בעולם)
שר ההגנה הבריטי חושף בטור דרמטי ב"טלגרף" תוכנית נועזת לסיום המלחמה, הכוללת צעד חסר תקדים של פריסת כוחות בריטיים על אדמת אוקראינה | לטענתו: "נוכחות המגפיים הבריטיים בשטח תהיה האות הסופי כי הריבונות האוקראינית מוגנת מפני תוקפנות עתידית" (חדשות בעולם)
ביום רביעי אחד, בשעה אחת, הכאוס השתלט על קווי החזית באוקראינה. מסכי השליטה של המפקדים הרוסים כבו, התקשורת נאלמה, והמתקפות המתוכננות נעצרו בחריקת בלמים | מה שהוגדר על ידי בכירים אוקראינים כ"קטסטרופה" עבור הכוחות הרוסיים, התגלה כמהלך טכנולוגי מתוחכם ששינה את פני המערכה (חדשות בעולם)
ניסיון יצירתי וביזארי של חייל רוסי להתחפש ל"פינגווין" כדי לחמוק מחיישנים תרמיים הסתיים בחיסולו המתועד על ידי מל"ט אוקראיני | האירוע המצולם חושף טפח מהמציאות האכזרית והמביכה לא פחות מהחזית הקפואה (חדשות בעולם)
מה שהיה אמור להיות מפגן של עוצמה צבאית וגאווה לאומית בלב סיביר, הפך בתוך שניות לזירת אסון מחרידה | נער בן 16 מצא את מותו ביום שלישי האחרון בנסיבות טרגיות, לאחר שנמחץ למוות בתוך טנק שהוצג לראווה בתערוכת נשק ברוסיה (חדשות בעולם)
עדויות מסמרות שיער המגיעות אלינו מרוסיה, מציגות את הדרך האכזרית בה בוחר צבאו של פוטין להוציא להורג את החיילים שערקו משדה הקרב | אכן, בצבאות רבים בעולם, כולל בישראל אגב, עריקות בזמן מלחמה משדה הקרב יכולה לגרור אחריה עונש מוות. אולם גם עבור פוטין, מדובר בדרכים יוצאות דופן באכזריותן, בה מקבלים החיילים הסוררים את עונשם המר | התחקיר של CNN - והעדויות המזעזעות משדה הקרב (חדשות, בעולם)
בימים האחרונים הופצו ברשתות החברתיות באוקראינה תיעודים של כוחות צבא רוסיה כשהם נעים באמצעות בעלי חיים שונים | באוקראינה מלגלגים על צבא רוסיה ה'אימתני' שחזר אל ימי האימפריה הרוסית אל הסוסים והגמלים | תיעוד (בעולם)