תיעוד מטורף

כזה עוד לא ראיתם: כך נראה ירי של עשרות רקטות מתוך מסוק תקיפה

תיעוד יוצא דופן שמקורו בצבא רוסיה הפועל במילים, מציג את הרגעים בהם מתבצע ירי של עשרות רקטות לעבר מטרה - מתוך מסוק התקיפה | צפו בתיעוד (חדשות)

תקיפה באמצעות רקטות ממסוק

כוחות צבא רוסיים הפועלים במאלי ביצעו אתמול תקיפה אווירית ממוקדת נגד עמדות של ארגון הטרור JNIM, המזוהה עם אל-קאעידה. המבצע, שתועד על ידי הכוחות בשטח, מהווה חלק מרצף הפעולות של מוסקבה לסיוע לממשל הצבאי במדינה במאבקו מול ארגוני המורדים האיסלאמיסטיים באזור הסאהל.

​במהלך התקיפה נעשה שימוש במסוק רב-תכליתי מדגם Mi-8, אשר שיגר מטחי רקטות מסוג 8-S שאינן מונחות לעבר ריכוזי מורדים. הסרטון שפורסם מציג את תא הטייס ואת רגעי הירי המדויקים לעבר המטרות על הקרקע, בפעילות שנועדה לדברי גורמי ביטחון "המבצע נועד לשבש את קווי האספקה של המורדים ולפגוע בתשתית הטרור באזורים המרוחקים של מאלי".

​הנוכחות הצבאית הרוסית במאלי, שהתגברה לאחר נסיגת הכוחות הצרפתיים מהאזור, מנוהלת כעת תחת מבנה פיקודי חדש של משרד ההגנה במוסקבה. ארגון ה-JNIM נחשב לאחד הכוחות הדומיננטיים והמסוכנים הפועלים במערב אפריקה, והוא מרכז את עיקר המאמצים המבצעיים של הכוחות המקומיים והרוסיים כאחד.

