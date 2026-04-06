חיל האוויר הישראלי יצטייד במסוקי AW119 KX מתקדמים במסגרת עסקת הענק עם ארה"ב וסעודיה. המסוק הרב-תכליתי, הכולל מערכות דיגיטליות ואמצעי ראיית לילה, ישמש להכשרת דור העתיד של הטייסים ולמשימות פינוי רפואי והגנת גבולות, תוך הבטחת עליונות לוגיסטית וגמישות מבצעית בכל גזרות הלחימה (צבא וביטחון)
צעד ענק לאוטונומיה האווירית באירופה: ה-S-300 של חברת שיבל (Schiebel) עבר בהצלחה ניסויי טיסה בבורדו. המסוק הבלתי מאויש, שמסוגל להמריא ולנחות אנכית בתנאי שטח קיצוניים, הציג עליונות במערכות הניווט והשליטה (בעולם)
מסוק עם שני נוסעים שהיה בטיסת אימון התרסק במועדון ספורט בפרגוואי | מדריך הטיסה ותלמידו שהיו על הסיפון יצאו ללא פגע | על פי דיווחים ראשוניים, הקרקע לא הייתה יציבה וגרמה למסוק לאבד יציבות במהלך הנחיתה (תעופה)
הכטמ"מ, בעל מראה דמוי מסוק 'צ'ינוק' אמריקני, מיועד לתמיכה בכוחות מיוחדים ובסיוע הומניטרי מרוחק. הוא מגיע לטווח פעולה של 600 ק"מ, מסוגל לפנות 6 פצועים, ונבנה מחומרים עמידים בפני חלודה ואבק (בעולם, טכנולוגיה)
ברשתות החברתיות הופץ תיעוד של רגע ההתרסקות של מסוק במחוז דגסטן שברוסיה אתמול | על המסוק היו עובדי מפעל מקומי, כתוצאה מהתאונה נהרגו סגן המנכ"ל, המהנדס הראשי והמעצב הראשי | המסוק התרסק לתוך בניין מגורים, אך לא היו אנשים במקום בזמן ההתרסקות | צפו בתיעוד (תעופה)
שריפת יער ענק משתוללת החל מהבוקר באזור יער אשתאול, סמוך למסילת ציון ופארק ציון בשפלת יהודה. צוותי הכיבוי ממשיכים במאבק בעוצמת האש ובביצוע פעולות לבלימתה | בשעה האחרונה הגיעה האש לכביש 1 שנחסם כולו, נהגים החלו לנטוש את רכביהם בכביש 1, ואף לנסוע נגד כיוון התנועה, כדי להתרחק מהשריפות | התיעודים המלאים מהמקום (חדשות, בארץ)
ערב חג הפסח, וחג הפסח אצל אבי תנועת הקירוב וזקן חברי מועצת הרבנות הראשית הגאון רבי יצחק דוד גרוסמן | ממכירת החמץ, בדיקת החמץ, וגם, הטיסות במסוק בכל רחבי הארץ במהלך ימי המועד לעודד ולחזק את העם, ובכך חסך את שעות ההמתנה בפקקים ברחבי הארץ (חרדים)