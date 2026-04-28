סיכן את הנוסעים

טירוף בשחקים: כך עלה בגורל האיש שנתלה על מסוק באוויר | צפו

אזרח קנייתי נידון ל-18 חודשי מאסר לאחר שנתלה על מסוק שהמריא מחתונה במיגורי | הטייס: "סיכן את חיי הנוסעים" | האיש הודה במעשה

סטיבן אודהיאמבו, גבר מקניה שכונה ברשתות “ג'יימס בונד ממיגורי”, נידון ל-18 חודשי מאסר לאחר שנתלה על מסוק במהלך חתונה של יוטיובר ומוזיקאי מקומי במחוז מיגורי.

האירוע התרחש בשנת 2025, זמן קצר לאחר אירוע חתונה של הזמר המקומי פרינס אינדה, כאשר האורחים כבר החלו לעזוב את המקום. אודהיאמבו תועד כשהוא נתלה ביד אחת על מסוק שהמריא, וממשיך להיתלות עליו דקות ארוכות בעת שהוא באוויר.

לאחר האירוע הוא הסתתר בביתו, ואף ניסה להימלט מפני השוטרים שהגיעו לקחתו למעצר. לפי מפקד המשטרה המקומי, “הוא נעצר לאחר שחזר לביתו בחצות והתנגד למעצר”.

הטייס שתפעל את המסוק סיפר במשפט כי התנהגותו של אודהיאמבו סיכנה באופן ממשי את חייו ואת חיי חמשת הנוסעים שהיו על הטיסה. הוא הוסיף כי אנשים הונחו להתרחק לפחות עשרה מטרים מהמסוק לפני ההמראה, אך למרות זאת הוא סירב להתרחק והחליט להיתלות על כלי הטיס בזמן שהמריא.

על פי הדיווחים בבית המשפט, אודהיאמבו הואשם בביצוע מעשה הפרת סדר שסיכן את בטיחותם של הנוסעים ואנשי הצוות שהיו על סיפון המסוק. במהלך הדיון הוא הודה במעשה, והביע חרטה על התנהגותו. בית המשפט אף אפשר לו לשלם קנס של 500 אלף שילינג קנייתי (כ-11,000 ש"ח) במקום עונש המאסר.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים.

