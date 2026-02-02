ממשלת קניה חתמה על עסקה לרכישת מערכת ההגנה האווירית SPYDER מתוצרת ענקית הנשק הישראלית רפאל. הרכישה, ששוויה מוערך בכ-26 מיליון דולר, נועדה לשפר באופן דרמטי את היערכותה של קניה מול איומים אוויריים וקרקעיים ולחזק את מערך ההגנה הלאומי שלה (בעולם)
תאונת מטוס קטלנית התרחשה בשעות הבוקר באזור החוף של קניה, וכל 12 הנוסעים שהיו עליו נהרגו | בתמונות מהזירה נראים שרידי המטוס השרוף ופסולת שהתפזרה באזור ההתרסקות | עדים לתאונה סיפרו כי שמעו פיצוץ חזק, וכאשר הגיעו לזירת התאונה מצאו "שרידים אנושיים שלא ניתן היה לזהות אותם" (תעופה)
לפני מעט פחות משבועיים, פיצוץ אדיר הרעיד את הכפר הקטן בקניה שבאפריקה | לפי העדויות, טבעת המתכת המסתורית הייתה אדומה ובוערת, כך שבמשך שעתיים לא יכלו התושבים להתקרב אליה | זה ההסבר לתופעה (חדשות, מעניין)