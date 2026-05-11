בבלי
פעילות מבצעית

מסוק פינוי נחת בדרום לבנון עם תקלה טכנית • צוותים תיקנו והמריאו בבטחה

במהלך פעילות פינוי פצועים בדרום לבנון, מסוק נחת ללא יכולת המראה בעקבות תקלה • מסוק נוסף הוזנק לפינוי הפצועים | צוותים טכניים תיקנו את התקלה והמסוק המריא בבטחה (צבא וביטחון)

מסוק צה"לי, אילוסטרציה (צילום: משה שי\פלאש90)

במהלך פעילות מבצעית של חיל האוויר לפינוי פצועים בדרום לבנון, נחת מוקדם יותר היום (שני) אחד המסוקים במרחב החילוץ ללא יכולת להמריא מחדש בעקבות תקלה טכנית שאותרה במהלך הפעילות.

על פי הנמסר מצה"ל, מסוק נוסף הוזנק באופן מיידי למרחב הפעילות על מנת לפנות את הפצועים שהיו אמורים להיות מפונים במסוק הראשון. הפינוי בוצע בהצלחה ללא עיכובים משמעותיים.

צוותים טכניים של חיל האוויר הגיעו למקום ופעלו לתיקון התקלה שאותרה במסוק. לאחר שהושלמו עבודות התיקון והבדיקות הנדרשות, המסוק המריא מהמרחב בבטחה וחזר לבסיסו.

בצה"ל הבהירו כי המסוק לא נפגע מאש אויב, ומדובר בתקלה טכנית בלבד שטופלה על ידי הצוותים המקצועיים. הפעילות המבצעית בדרום לבנון נמשכת במסגרת המאמצים לסייע לכוחות הפועלים בשטח.

ברקע מבצע הפינוי ותיקון המסוק, מועצה אזורית הגליל העליון עדכנה הבוקר את התושבים כי צה"ל פתח בגל תקיפות בלבנון, שיימשך כמה שעות. הדי פיצוצים יישמעו בכל האזור, אך אין שינוי בהנחיות לציבור.

מוקדם יותר דובר צה"ל בערבית, אלוף-משנה אביחי אדרעי, פרסם הודעת פינוי לכפרים הבאים בדרום לבנון: א-ריחאן, ג'רג'וע, כפר רומאן, א-נמיריה, ערב סאלים, ג'מיג'מה, משגרה, קלאיא, חארוף.

