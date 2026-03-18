מבוכה בשידור חי באולם ההרצאות. בעוד רוסיה משקיעה מאמצים כבירים בגיוס מוחות טכנולוגיים לשורות הצבא, סרטון חדש שמתפרסם חושף רגע מביך במיוחד ברמת המוכנות של "צבא העתיד" הרוסי.

בתיעוד נראה קצין במדים כשהוא מעביר הרצאת גיוס לסטודנטים תחת הכותרת היומרנית "איך להפוך לחלק מכוחות המערכות הבלתי מאוישות". המצגת שעל הלוח הבטיחה תנאי שירות מתקדמים, מענקים כספיים וטכנולוגיה עילית, אך המציאות בשטח – או ליתר דיוק על שולחן המרצה – נראתה אחרת לגמרי.

במהלך ניסיון להדגים את יכולותיו של רחפן צבאי קטן מול עשרות סטודנטים ספקטיים, המרצה הפעיל את המכשיר לקול זמזום המדחפים. אלא שבמקום המראה חלקה והפגנת עוצמה, הרחפן איבד שליטה כמעט מיד עם ניתוקו מהשולחן, התנדנד בפראות באוויר למשך שבריר שנייה וצנח היישר אל הרצפה.

האירוע, שהיה אמור להיות שיא של יוקרה טכנולוגית, הפך ברגע אחד למפגן של חובבנות לעיני הקהל הצעיר שנותר המום.

הסרטון התפרסם מהר, כשצופים ברחבי העולם מצביעים על הפער הבלתי נתפס בין התעמולה המפוארת של הקרמלין לבין הכשלים הטכניים הבסיסיים ביותר. עבור הסטודנטים שרוסיה נואשת לגייס כדי למלא את שורות מפעלי הכטב"מים שלה עד סוף 2026, ההדגמה הזו סיפקה כנראה תשובה הפוכה מזו שמשרד הביטחון הרוסי קיווה לה.