טכנולוגיה חדשנית משנה את עולם חקר הלוויתנים - מדבקות GPS ומצלמות מוצמדות לגופם בעזרת רחפנים, ללא מגע שמסכן את החוקרים | השיטה החדשה כבר מיושמת ברחבי העולם ומספקת הצצה חסרת תקדים לחייהם של הענקים מתחת לפני הים (טכנולוגיה)
הפגנת כוח מבהילה בסין: מערכת ה-'Atlas' הציגה יכולת שיגור של עשרות רחפנים הפועלים ב"מוח משותף" ובתיאום אלגוריתמי עצמאי. ללא מגע יד אדם, הנחיל זיהה מטרה והשמיד אותה בדיוק כירורגי – צעד דרמטי המותיר את המערב הרחק מאחור (תקיפה והגנה)
בחוזה ענק של 52 מיליון דולר, צבא ארה"ב רוכש 2,500 רחפני X10D מחברת סקיידיו | הכלי המהפכני מסוגל לנווט ללא GPS, למפות שטח באופן עצמאי ביום ובלילה, ולהעניק למפקדי מחלקות בשטח יתרון מודיעיני קטלני וחסין לשיבושים (תקיפה והגנה)
שילוב קטלני של טכנולוגיה מתקדמת ומארב מתוכנן היטב הכריע את ה"אליגטור" הרוסי בשמי דונייצק | תיעוד דרמטי חושף כיצד רחפן קטן הצליח לנטרל את אחד הנכסים היקרים והמתקדמים ביותר של חיל האוויר הרוסי (חדשות בעולם)
בזמן שמשרד הביטחון הרוסי מנסה לפתות סטודנטים להצטרף ל"כוחות המערכות הבלתי מאוישות" החדשים, הדגמה חיה באולם הרצאות הסתיימה בצלילה חופשית לרצפה. "זו התמונה של הצבא הרוסי ב-2026", לעגו המגיבים - צפו במבוכה (חדשות בעולם)
החלטה מפתיעה של עיריית ניו יורק מעמידה חברה טכנולוגית המשתפת פעולה עם צה"ל בפני מציאות חדשה ומטלטלת | מה קורה כשחילופי שלטון בנמל ההיסטורי של ברוקלין הופכים למאבק סוער על אידיאולוגיה, וקשרים בינלאומיים? (חדשות בעולם)
הטלוויזיה הרוסית חשפה "טנק מכסחת דשא" חדשני שנועד להצליף ברחפנים בעזרת כבלי פלדה מסתובבים בשדה הקרב | למרות הניסיון להציג עוצמה טכנולוגית, הכלי הוויראלי זכה לקיתונות של בוז ולעג בעולם, שם כינו אותו "בדיחה" המזכירה קרבות רובוטים או כלי גינון (חדשות בעולם)
מהפכה בשמי בריטניה: צבא הממלכה חושף את פרויקט NYX – "צבא רפאים" של רחפנים אוטונומיים המופעלים בבינה מלאכותית שיפעלו לצד מסוקי האפאצ'י. שבע ענקיות נשק, בהן לוקהיד מרטין ו-BAE, כבר נאבקות על חוזה המיליארדים לייצור נחיל הרחפנים הקטלני שישנה את פני שדה הקרב המודרני (בעולם)
בשדות הקרב של אוקראינה נחשפת טקטיקה מפתיעה שמשנה את פני המאבק האווירי | חטיבת פודילסק ה-46 מדגימה כיצד חכות דייג פשוטות הופכות לכלי נשק קטלני, המאפשר "לדוג" את רחפני האויב מהשמיים בשיטה בטוחה וחסכונית מאי פעם (חדשות צבא)
מחדל בלב אירופה: כטב"מים מסתוריים חדרו לבסיס חיל האוויר הגרמני וריגלו בגובה 100 מטר מעל מערכת ה"חץ 3" הישראלית. למרות שימוש בטכנולוגיית יירוט מתקדמת, הפולשים נעלמו בחסות החשיכה. בנאט"ו חוששים: המודיעין הרוסי השיג את הקואורדינטות הסודיות (צבא, בעולם)
המכ"ם שסורק ב-360 מעלות ומיירטי הרסס שמנסים להציל את הטנקים הרוסיים מהחימושים המשוטטים | עם שדרוג קריטי להתמודדות עם איומים ושילוב לוחמה אלקטרונית, רוסיה מנסה לסגור את הפער מול הטכנולוגיה הישראלית | האם המערכת שעלותה 300 אלף דולר תצליח לשנות את פני החזית? (בעולם)
בלב שדה קרב הנשלט על ידי רחפנים קטלניים וטכנולוגיה עילית, מופיע תיעוד יוצא דופן של חיילים רוסים המסתערים על עמדות אוקראיניות כשהם רכובים על סוסים | צבא רוסיה נסוג לשיטות לחימה מהמאה הקודמת בניסיון נואש לשרוד את "חומת הרחפנים" האוקראינית (חדשות בעולם)