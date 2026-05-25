סמוטריץ': 2 מיליארד ש"ח נגד רחפני הנפץ

שר האוצר סמוטריץ'

שר הביטחון בצלאל סמוטריץ' הודיע השבוע על אישור תקציב חסר תקדים של כשני מיליארד שקלים לפיתוח פתרונות טכנולוגיים להתמודדות עם איום רחפני הנפץ. ההודעה הדרמטית הגיעה במהלך ביקור של השר במנהל האזרחי ביהודה ושומרון, על רקע סדרת אירועים קשים בהם נהרגו ונפצעו חיילי צה"ל מפגיעות רחפנים.

"על כל רחפן נפץ צריכים ליפול 10 בניינים בביירות", הבהיר סמוטריץ' במהלך הביקור, תוך שהוא מתווה מדיניות תגובה נחרצת לאיום ההולך ומתעצם. על פי הנמסר, התקציב הענק יאפשר לגופים אזרחיים להציע פתרונות ורעיונות "מחוץ לקופסא" להתמודדות עם האיום המורכב. רקע: איום הרחפנים גובה מחיר כבד ההחלטה על התקציב הענק מגיעה לאחר שבועות קשים בהם נרשמו מספר אירועי פגיעה קשים מרחפני נפץ. רק הבוקר התיר דובר צה"ל לפרסום כי סמל נהוראי לייזר הי"ד, בן 19 מאילת, לוחם בגדוד ההנדסה הקרבית 601, נפל מפגיעת רחפן נפץ במהלך פעילות מבצעית בדרום לבנון. באותו אירוע נפצע חייל נוסף באורח קשה. לפני כן, נהרג סמ"ר נועם המבורגר, בן 23 מעתלית, מפגיעת רחפן נפץ במוצב בירנית. המבורגר שירת כלוחם טכנולוגיה ואחזקה בגדוד 9, שבעוצבת 'עקבות הברזל'. גם באירוע זה נפצעו חיילים נוספים באורח קשה וקל.

יוזמות מהשטח: מרשתות דיג ועד פתרונות מתקדמים

בהיעדר פתרון מוסדר, לוחמים בשטח נאלצו לפתח יוזמות עצמאיות. כפי שדיווחנו בבבלי, נציגים מכוחות צה"ל שמוצבים בדרום לבנון פנו בשבוע האחרון לדייגים בכינרת בבקשה לרכוש או לקבל מהם רשתות דיג כחלק מהניסיונות להתגונן מאיום הרחפנים של חיזבאללה.

מדובר ביוזמה אישית של לוחמים שעלתה מהשטח ולא ברכש מוסדר של צה"ל או משרד הביטחון. בשבועות האחרונים נקטו הכוחות דרכים שונות במטרה להתמודד עם האיום, ובהן רשתות צל, רשתות כדורגל ורשתות דיג. אולם, לא כל סוגי הרשתות יעילות להתמודדות עם רחפני נפץ.

התקציב החדש: פתרונות טכנולוגיים מתקדמים

התקציב שאישר סמוטריץ' נועד ליצור מהפך בהתמודדות עם האיום. על פי ההנחיות, הכסף יופנה לפיתוח פתרונות טכנולוגיים מתקדמים שיאפשרו זיהוי מוקדם, יירוט ונטרול של רחפני נפץ. בצה"ל מנסים לייצר תו תקן אחיד ובמקביל להזמין באופן מוסדר רשתות שיוצבו על מבנים, כלי רכב ומגננים.

חלק מהתקציב יופנה לגופים אזרחיים ולחברות הייטק שיוכלו להציע פתרונות חדשניים "מחוץ לקופסא", כדברי השר. המהלך נועד לרתום את היכולות הטכנולוגיות של המשק האזרחי למאמץ הביטחוני, תוך קיצור זמני הפיתוח והיישום.

מדיניות התגובה: 'על כל רחפן - 10 בניינים'

במקביל לפיתוח היכולות ההגנתיות, התווה סמוטריץ' מדיניות תגובה תקיפה. "על כל רחפן נפץ צריכים ליפול 10 בניינים בביירות", הבהיר השר, תוך שהוא מסמן שינוי במדיניות ההרתעה מול ארגון הטרור חיזבאללה.

יצויין כי מדובר באמירה של השר בלבד במהלך ביקורו במקום, ולא כמדיניות ממשלתית או כהוראה שכבר ניתנה לצבא.

הביקור במנהל האזרחי התקיים על רקע פעילות מבצעית נרחבת של צה"ל ביהודה ושומרון ובדרום לבנון, במטרה לסכל תשתיות טרור ולהרחיק את האיום מעל יישובי ישראל.