נעים קסאם ( צילום: תקשורת לבנונית )

סערה פוליטית חריפה פרצה בלבנון לאחר שמזכ"ל ארגון הטרור חיזבאללה, נעים קאסם, קרא בנאום חריף להפלת ממשלת לבנון והפסקת המשא ומתן הישיר עם ישראל. הצהרותיו עוררו גל זעם בקרב ההנהגה הלבנונית והעלו מחדש את החשש מפני התלקחות פנימית במדינה.

בנאום שנשא לרגל "יום ההתנגדות והשחרור", הבהיר קאסם כי ממשלת לבנון "בוגדת" בארצה בעקבות הפתיחה במשא ומתן עם ישראל. "על השלטון להפסיק את המו"מ הישיר עם האויב הישראלי ולנקוט במו"מ בלתי ישיר", הצהיר מזכ"ל הארגון, תוך שהוא מוסיף כי "נשק ההתנגדות נועד להדוף תוקפנות ולהגן על הקיום, לא נוותר על הנשק ועל ההגנה". דרישה להתפטרות ואיומים על יציבות המדינה בהצהרה כתובה שפורסמה מוקדם יותר, טען קאסם כי "האויב הגיע למבוי סתום, וההתנגדות נמשכת, חזקה ולא ניתן להביס אותה". המזכ"ל הוסיף והבהיר: "אנחנו דוחים את המו"מ הישיר באופן מוחלט, ועל אנשי השלטון לדעת כי תפקודם לא יועיל ללבנון ולא יועיל להם". קאסם אף הצהיר כי "לא נכנע ולא נוותר, ונמשיך להגן על לבנון ועל עמה, והקורבנות פחותים ממחיר הכניעה". בהמשך דבריו האיים: "לא נעזוב את שדה הקרב ונהפוך אותו לגיהינום על ישראל. נגיב על התוקפנות וההפרות, ולא נחזור למה שהיה לפני 2 במרץ".

הנשיא ג'וזף עאון ( צילום: לשכת הנשיאות הלבנונית )

נשיא לבנון במתקפה נגדית: "בוגדים הם מי שמוציאים את ארצם למלחמה"

שעות ספורות לאחר פרסום הצהרת קאסם, הגיב נשיא לבנון ג'וזף עאון בחריפות לדברים. "מה שאנחנו עושים זו לא בגידה", הבהיר עאון. "בוגדים הם אלה שמוציאים את ארצם למלחמה כדי לשרת אינטרסים זרים. מטרתי היא להביא לסיום המלחמה עם ישראל, בדומה להסכם הפסקת האש. לא אסכים להגיע להסכם משפיל".

התגובה החריפה של הנשיא משקפת את העומק של המשבר הפנימי בלבנון, כאשר ממשלת המדינה מנסה לנווט בין לחצים בינלאומיים לבין האיומים הפנימיים מצד ארגון הטרור. על פי מקורות ביטחוניים שדיברו עם ערוץ הסעודי אל-חדת', חיזבאללה מנסה לשבש את המשא ומתן עם ישראל באמצעות הלחץ הפוליטי.

האבסורד הפוליטי: שותפות בממשלה שמואשמת בבגידה

גורמים בממשלה הלבנונית העלו תהייה מוסרית ופרקטית: כיצד חיזבאללה ממשיך להחזיק בשרים ונציגים בתוך ממשלה שראש הארגון שלה מגדיר כבוגדנית? "איך הוא יכול להישאר, באופן הגיוני ורציונלי, שותף בממשלה כזו?", תהו גורמים רשמיים.

בינתיים, צה"ל ממשיך בפעילות מבצעית נרחבת בדרום לבנון. כוחות חטיבת גולני השיגו לאחרונה שליטה מבצעית במרחב נהר הליטאני, תוך איתור והשמדת תשתיות טרור של הארגון.