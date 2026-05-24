לקראת התחדשות המחאות? התגובות הסוערות באיראן להסכם המתגבש

הדיווחים המבוססים על מגעים דיפלומטיים מתקדמים בין ממשל וושינגטון לבין הרפובליקה האסלאמית של איראן מעוררים ביממה האחרונה גל חסר תקדים של זעם, תסכול עמוק וחוסר אמון מוחלט בקרב הציבור האיראני. הודעות רבות ששלחו אזרחים מתוך המדינה לרשת החדשות "איראן אינטרנשיונל" חושפות את התחושות הקשות ברחוב האיראני, לפיהן הדיפלומטיה המתחדשת אינה נתפסת כפתח ליציבות או לרווחה, אלא כעסקה פוליטית צינית שנרקמת מאחורי גבם ועל חשבונם של האזרחים הפשוטים.

ברקע הדברים עומדת הצהרתו הרשמית של נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, שאישר כי הסכם נרחב הכולל את ארצות הברית, איראן ומדינות נוספות כבר "נוהל ברובו" ונמצא כעת בשלבי סיכום סופיים, מה שהצית את המערכת והעלה את מפלס החרדה והכעס הציבורי במדינה השיעית.

התגובות החריפות ברחוב האיראני משקפות, לפי הדיווח באיראן אינטרנשיונל, שבר עמוק בציפיות של מתנגדי המשטר מהממשל האמריקני הנוכחי, כאשר רבים מהם מצהירים כי איבדו לחלוטין את התקווה שסיוע או לחץ חיצוני יביאו לקץ שלטון האייתוללות.

אזרחים רבים כתבו כי החלטותיו של טראמפ אינן צריכות לעניין עוד את העם האיראני, וכי המשימה להפיל את הרפובליקה האסלאמית מבפנים מוטלת אך ורק על כתפיהם של האזרחים עצמם. בין המסרים שנשלחו בלטו קריאות ישירות נגד כל פשרה, הפסקת אש זמנית בת שישים יום או הסדר מדיני עם טהרן, לצד הבהרות כי החיים תחת המשטר הנוכחי הפכו לבלתי אפשריים וכי הציבור מייחל להנהגה אלטרנטיבית, כולל אזכורים לתמיכה ביורש העצר הגולה, הנסיך רזה פהלווי.

התסכול הציבורי הגואה מגיע על רקע מציאות יומיומית בלתי נסבלת בתוך איראן, המאופיינת בלחץ כלכלי חסר תקדים, שיעורי אבטלה נרחבים, אינפלציה דוהרת ודיכוי פוליטי אלים ומדמם. הפונים הרבים הסבירו כי הציבור האיראני קורס תחת נטל יוקר המחיה, והזהירו כי כל הסכם שיעניק לגיטימציה או הקלות כלכליות למשטר ייחשב לבגידה הגדולה ביותר בעם.

מעבר למצוקה החומרית, הדיווחים משרטטים תמונה קשה של תשישות נפשית עמוקה בקרב האוכלוסייה, שנאלצת להתמודד במשך שנים עם שרשרת של משברים חופפים, הכוללים חרדה יומיומית מגל ההוצאות להורג שמבצע המשטר, עוני מחפיר, דיכוי הפגנות וחשש מתמיד מהסלמה וסכסוכים אזוריים, כאשר התחושה הכללית היא שהאזרחים הפכו לכלי משחק ולקורבנות של האינטרסים הפוליטיים הבינלאומיים.

מבחינה גיאופוליטית, המשא ומתן המתגבש בין וושינגטון לטהרן מייצר מתח רב לא רק בתוך איראן אלא במזרח התיכון כולו, שכן הסכם פוטנציאלי עשוי להשפיע ישירות על מימונו ויציבותו של "ציר ההתנגדות" וארגוני הפרוקסי של איראן באזור. הציבור האיראני חושש כי המעצמות הזרות, ובראשן ארצות הברית, יעדיפו להבטיח שקט ביטחוני אזורי ואינטרסים דיפלומטיים קצרי טווח על פני דרישותיהם הבסיסיות של אזרחי איראן לחופש, זכויות אדם ודמוקרטיה. החשש המרכזי הוא שהסכם חדש יזרים חמצן כלכלי ומיליארדי דולרים לקופת המשטר, מה שיאפשר לאייתוללות להדק עוד יותר את האחיזה הדיקטטורית שלהם, לממן את מנגנוני הדיכוי הפנימיים ולשלול מהעם את היכולת להתארגן או לצאת למחאות חופשיות בעתיד.