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לוקחים אחריות?

איראן מציגה: נתניהו וטראמפ בוכים על קברו של לינדזי | "התכוננו למוות פתאומי"

שופרות המשטר האיראני "לקחו אחריות" על מותו של הסנאטור לינדזי גרהאם, למרות שההערכה היא כי הוא מת בנסיבות טבעיות | בעיתון המשויך למשטר נראים נתניהו, טראמפ ובכירי מערכת הביטחון בישראל ובארה"ב בוכים על קברו של הסנאטור האהוב, לצד איום: "התכוננו למוות פתאומי" (חדשות) 

מותו הפתאומי של לינדזי גראהם הציף את הרשת בתיאוריות שונות, לפיהן הסנאטור לא מת בנסיבות טבעיות.

לינדזי גראהם, הסנאטור מדרום קרוליינה, מת במעונו שעות בלבד לאחר שחזר מביקור באוקראינה, שם הביע תמיכה בחידוש הסנקציות על מוסקבה ואף ביקר במפעל לייצור כטבמ"ים המשמשים במלחמה נגד צבא רוסיה.

גראהם היה אחד הבולטים, ואולי אף אחד האחרונים, שהביע תמיכה עקבית באוקראינה נגד רוסיה. בעוד רוב ככל המפלגה הרפובליקנית הפנתה עורף לקייב, גראהם נותר התומך הקולני האחרון שלה.

העובדה שגראהם היה מוקף באנשי שירות אוקראינים במהלך שהותו במדינה העלתה מיד את התיאוריה לפיה סוכן רוסי המשמש כחייל בצבא אוקראינה - ויש אכן רבים כאלה - הוא זה שהחדיר את הרעל הקטלני לגופו של הסנאטור האמריקני.

תיאוריה קונספירטיבית אחרת אף הציעה שהמוסד הישראלי הוא זה שעומד מאחורי "חיסולו" של גראהם, כאומר לנשיא : "אתה הבא בתור אם לא תחדש את המלחמה ב". מדובר בתיאוריה מופרכת, שכן גראהם היה דווקא אחד התומכים הבולטים להמשך המערכה מול מדינת הטרור השיעית. אולם, כמו בכל מקרה מסוג זה, האצבע המאשימה מופנית כמעט תמיד נגד המוסד הישראלי, סוכנות הביון הטובה בעולם.

ההסבר השלישי לאירוע מציע כי איראן, זו שאיימה אך לפני שבוע בפוסטרי ענק ברחובות טהרן על הסנאטור, היא זו שעומדת מאחורי חיסולו של האיש שתמך באופן פומבי בהשמדת המשטר האיראני.

למרות שהבדיקות הרשמיות העלו כי הסנאטור אכן מת בנסיבות טבעיות, באיראן ניצלו כאמור את מותו של גראהם כדי לאיים על נשיא ארה"ב דונלד טראמפ וראש ממשלת ישראל .

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