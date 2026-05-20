תיעודים מתוך עזה נחשפים: מה חמאס נתן לילדים האלה להחזיק ביד?

( צילום: דובר צה"ל בערבית )

דובר צה"ל בערבית חשף היום (רביעי) תיעודים המוכיחים פעם נוספת את השימוש הציני והשיטתי שעושים ארגוני הטרור ברצועת עזה באוכלוסייה האזרחית, ובפרט בילדים קטנים, כדרועים אנושיים לפעילות טרור.

התיעודים, שנאספו במהלך פעילות שוטפת של כלי טיס מאוישים מרחוק (כטב"מים) של חיל האוויר באזור "הקו הצהוב" ברצועה, מראים כיצד הילדים משולבים באופן פעיל ובאכזריות בשרשרת הלוגיסטית והמבצעית של המחבלים, תוך סיכון חייהם ותחת הפרה בוטה של החוק הבינלאומי. בסרטון הראשון שמפרסם הצבא, נראה ילד קטן, לבוש חולצה בהירה, כשהוא מתמרן לבדו בתוך סביבה של הריסות ומבנים פגועים ברצועת עזה. הילד נראה כשהוא נושא על גבו חפץ גדול ושטוח המדמה לוח עץ או דלת, אך מתחתיו מוסתרים אמצעי לחימה שונים. התיעוד עוקב אחר הילד בעודו פוסע למרחקים ארוכים, מטפס על תלי אבנים ומעביר את המטען הקטלני ממקום למקום, במטרה להסוות את תנועת כלי הנשק מעיני תצפיות צה"ל, מתוך הנחה שכוחות הביטחון לא יפגעו בילדים.

הסרטון השני מציג מציאות מטלטלת עוד יותר, המתרחשת ממש בתוך מתחם של בית ספר ברצועה. בתיעוד ניתן לראות קבוצה של ילדים קטנים עומדים יחד, כאשר לפתע ניגש אליהם מחבל חמוש המזוהה עם ארגון הטרור חמאס.

המחבל נראה כשהוא מוסר לידיהם של הילדים כלי נשק ואמצעי לחימה. מיד לאחר מכן, הילדים נראים כשהם אוחזים ברובים ובציוד הצבאי, ומסתובבים איתם בחצר המבנה במה שנראה כעין "משחק" מסוכן, שהונחתו אליו על ידי פעילי הטרור.

מדובר בעדות חותכת נוספת להתנהלות הבלתי אנושית של חמאס ושאר ארגוני הטרור בעזה, אשר אינם בוחלים בשום אמצעי כדי להגן על פעיליהם ועל תשתיותיהם. לאורך כל המלחמה הצביעו בישראל על כך שחמאס פועל מתוך בתי ספר, מסגדים ובתי חולים, אך התיעודים הנוכחיים מראים כיצד הילדים עצמם הופכים לחלק בלתי נפרד מהמערך המבצעי, תוך ניצול גילם הצעיר וחוסר האונים שלהם כדי להוציא אל הפועל פעולות טרור ולשנע ציוד לחימה תחת מעטה אזרחי.