נשיאת אירלנד: "אחותי נחטפה על ידי ישראל במים בינלאומיים"

נשיאת אירלנד קתרין קונולי הביעה "דאגה עמוקה" לגורל אחותה, ד"ר מרגרט קונולי, שנעצרה בידי כוחות חיל הים הישראלי במהלך השתלטות על משט כלי השיט שעשו את דרכם לחופי רצועת עזה. הנשיאה, ששהתה בלונדון לפגישה עם המלך צ'ארלס בארמון בקינגהאם, מסרה כי קיבלה מידע מוגבל בלבד על המקרה.

"לא דיברתי איתה. אני עדיין מקבלת מידע עליה ברגעים אלה", הבהירה הנשיאה בהצהרה רשמית. "אני מודאגת ממנה ומהחברים שלה על הספינות. אני מאמינה שזה קרה במים בינלאומיים. זה מדאיג אותי מאוד. אני גאה מאוד באחותי, אבל אני באמת מודאגת".

השתלטות על עשרות כלי שיט

על פי הנתונים שפרסמו מארגני "משט סומוד העולמי" (Global Sumud Flotilla), כוחות הביטחון הישראליים השתלטו על 16 כלי שיט מתוך שיירה של כ-60 ספינות שעשו את דרכן לכיוון עזה עם סיוע הומניטרי מוצהר. ד"ר קונולי הייתה על סיפון הספינה "אג'ור" יחד עם פעילים אירים ואירופים נוספים שהצטרפו למשט.

בסרטון שצולם מראש ופורסם לאחר מעצרה, נראית ד"ר קונולי מחזיקה בדרכון האירי שלה ומוסרת מסר חריף: "אם אתם צופים בסרטון הזה, זה אומר שנחטפתי מהספינה שלי על ידי כוחות הכיבוש הישראליים ואני מוחזקת כעת באופן בלתי חוקי בכלא ישראלי". היא הוסיפה כי "אלפי אנשים ברחבי העולם התנדבו לקחת חלק במשט הזה כדי להביא סיוע רפואי והומניטרי לעזה".

ראש ממשלת אירלנד מגנה בחריפות

ראש ממשלת אירלנד מיהאל מרטין הגיב בחריפות לאירועים וכתב בהצהרה רשמית כי "המעצרים וההשתלטות על הספינות במים בינלאומיים אינם מקובלים וחייבים להיפסק". דבריו משקפים את הקו העוין שנוקטת אירלנד כלפי ישראל בחודשים האחרונים, כאשר דבלין הייתה בין המדינות הראשונות באירופה שהכירו במדינה פלסטינית.

מנגד, משרד החוץ הישראלי הגדיר את המשט כ"פרובוקציה למען פרובוקציה" והבהיר כי מדובר בניסיון לשרת את מטרותיו של ארגון החמאס. "תכליתו של המשט הנוכחי היא לשרת את מטרותיו של ארגון חמאס, להסיט את תשומת הלב הבינלאומית מכך שחמאס מסרב להתפרק מנשקו", נמסר במשרד החוץ.