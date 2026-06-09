צבא ארצות הברית החל לבצע תקיפות הגנה עצמית נגד יעדים איראניים, כך על פי הודעה רשמית של פיקוד המרכז האמריקני (CENTCOM). המהלך מגיע בתגובה ישירה להפלת מסוק אפאצ'י של צבא ארה"ב אתמול מעל מצר הורמוז.

על פי ההודעה הרשמית, התקיפות החלו בשעה 5 בערב שעון מזרח ארה"ב, בהתאם להוראת המפקד העליון. פיקוד המרכז הבהיר כי "המשימה היא תגובה פרופורציונלית לתוקפנות האיראנית הבלתי מוצדקת".

יעדי התקיפות האמריקניות נכון לעכשיו - סביב מיצר הורמוז, שם הופל מסוק האפאצ׳י: בנדר עבאס, האי קשם, הבסיס בג'אסק, סוללות טילים במינאב, ונמל סיריק.

רקע להסלמה

המתיחות בין וושינגטון לטהראן הלכה והחריפה בימים האחרונים, למרות הפסקת האש המתמשכת. כזכור, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הודיע מוקדם יותר כי איראן היא זו שהפילה את המסוק האמריקני באזור מצר הורמוז, והזהיר: "אנחנו נהיה חייבים להגיב". שני הטייסים שהיו במסוק שרדו ולא נפגעו.

שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י התייחס במרומז להפלת המסוק וטען כי "כוחות זרים בקרבת שטחנו נמצאים בסיכון מתמיד עקב טעויות אנוש, תאונות פשוטות, או פוטנציאל להיקלע לאש צולבת". עראקצ'י הוסיף כי "כדי להפחית את הסיכון, הפתרון הטוב ביותר הוא שהם יעזבו".

המהלך האמריקני מגיע בעיתוי רגיש במיוחד, כאשר המגעים הדיפלומטיים בין שתי המדינות נקלעו להאטה משמעותית. על פי דיווחים, ארצות הברית ואיראן היו קרובות להסכמות על מזכר הבנות שכלל הארכה של 60 יום להפסקת האש, אך ההסלמה האחרונה מעמידה בסימן שאלה את המשך המגעים.

תגובה 'פרופורציונלית'

טראמפ מגיב ל-ABC על התקיפה באיראן: זוהי תגובה למה שהם עשו עם המסוק שלנו אמש, ואני מאמין שהתגובה צריכה להיות חזקה מאוד, עוצמתית מאוד, וזה אכן מה שהיא.

גורמים איראנים מתדרכים בעקבות ההפצצות האמריקניות: "התגובה תהיה משמעותית, והיא לא תאחר להגיע".