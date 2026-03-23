פיקוד המרכז האמריקני - סנטקום, פרסם תיעוד מתוך נושאת המטוסים לינקולן וכתבו: "סיפון טיסה של נושאת מטוסים משתרע על פני כ-18 דונם. עבור טייסים, זה כמו נחיתה על בול דואר נע. הצוות על ספינת המטוסים האמריקאית אברהם לינקולן (CVN 72) גורם לשיגור ולחילוץ מטוסים להיראות שגרתיים - גם ביום וגם בלילה" | צפו (חדשות מלחמה)
המשטר האיראני מנסה להסתיר את משגרי הטילים שלו כדי למנוע את השמדתם, פיקוד המרכז האמריקני של צבא ארה"ב מפרסם תיעוד של חיסול משגרי טילים מהאוויר וכותב כי "המשטר האיראני יכול לנסות להסתיר את משגרי הטילים שלו, אבל כוחות ארה"ב לא יפסיקו לחפש. כשאנחנו מוצאים אותם, אנחנו מחסלים אותם" | צפו בתיעוד (צבא)
פיקוד המרכז של צבא ארה"ב CENTCOM פרסם תיעוד דרמטי של תקיפת מטוסים איראניים | בהודעת הפיקוד נאמר כי "כוחות ארה"ב נוקטים בפעולות נועזות כדי לחסל איומים מיידיים מצד המשטר האיראני. התקיפות נמשכות" | צפו (צבא)
שר החוץ הסורי אסעד א-שייבאני פרסם הערב תיעוד שלו ושל נשיא סוריה א-שרע משחקים כדורסל עם שני קצינים אמריקניים | בתיעוד נראה בבראד קופר מפקד פיקוד מרכז האמריקני | זאת ברקע ביקורו הצפוי של הנשיא הסורי א-שרע בוושינגטון ביום שני, שם ייפגש עם הנשיא טראמפ (העולם הערבי)
מפקד פיקוד המרכז של צבא ארה"ב, אדמירל בראד קופר, נפגש היום עם נשיא סוריה אחמד א-שרע בארמון הנשיאות בדמשק | לפגישה החריגה, הצטרפו באופן נדיר נשותיהם של א-שרע וקופר; לטיפה אל-דרובי וסוזן קופר | מארמון הנשיאות הסורי נמסר כי "שני הצדדים דנו בסיכויים לשיתוף פעולה פוליטי וצבאי, וחיזוק יסודות הביטחון והיציבות בסוריה ובאזור" (העולם הערבי)
פיקוד המרכז של צבא ארה"ב ממשיך לתקוף את החות'ים בתימן ובתיעוד חדש שמתפרסם נראה חימוש המטוסים על סיפון נושאת המטוסים הארי טרומן רגע לפני שהם יוצאים לעוד מבצע נגד החות'ים, כשבפיקוד המרכז מדגישים שוב שהחות'ים נתמכים על ידי איראן | צפו בתיעוד (צבא)