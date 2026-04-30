פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הגיש בקשה לפנטגון לפרוס במזרח התיכון את מערכת הנשק ההיפר-סונית המתקדמת "הנשר האפל" (Dark Eagle), במהלך שנועד להציב איום ישיר על יעדים אסטרטגיים בעומק השטח האיראני. כך דווח אמש ברשת בלומברג.

הבקשה הועלתה בעקבות שינוי משמעותי בפריסת הכוחות האיראנית. מקורות המעורים בפרטים מסרו כי טהראן העבירה לאחרונה משגרי טילים בליסטיים לאזורים מרוחקים בעומק המדינה, מחוץ לטווח הפגיעה של טילי ה-PrSM האמריקניים המוצבים כיום באזור, שטווחם מגיע לכ-500 קילומטרים בלבד. במערכת הביטחונית האמריקאית מעריכים כי "הנשר האפל" עשוי לסגור את פער הטווח שנוצר. מדובר בטיל היפר-סוני ארוך טווח, שתוכנן במיוחד לפגיעה מדויקת במטרות רגישות לזמן, גם כאשר הן מוגנות במערכות הגנה אווירית מתקדמות. הטווח המיוחס למערכת עומד על כ-2,775 קילומטרים - נתון המאפשר לכוחות האמריקאים לאיים על משגרי טילים גם באזורים מרוחקים בהרבה בתוך השטח האיראני. אם הבקשה תאושר על ידי הפנטגון, זו תהיה הפעם הראשונה שבה ארצות הברית תפרוס את הטיל ההיפר-סוני שלה בזירה מבצעית. לפי הדיווח בבלומברג, המערכת עדיין לא הוכרזה כמבצעית באופן מלא, והיא נחשבת לאחד הפרויקטים הרגישים והמאוחרים ביותר של הצבא האמריקני בתחום הנשק ההיפר-סוני.

הדיווח מדגיש גם את נדירותו של האמצעי הצבאי. עלות טיל בודד מוערכת בכ-15 מיליון דולר, ועלות סוללה מלאה מגיעה לכ-2.7 מיליארד דולר. לפי מקורות שצוטטו בדיווח, בארצות הברית קיימים כיום פחות מעשרה טילים מסוג זה - עובדה המדגישה את חשיבות ההחלטה האפשרית לפרוס אותם בזירה.

הרחבת מעטפת האיום

המהלך, אם יאושר, ישקף ניסיון אמריקני להרחיב את מעטפת האיום מול איראן, מעבר לטווחי התקיפה הקיימים כיום בזירה. ברקע עומדת ההבנה כי טהראן מנסה לשמר יכולת שיגור גם תחת לחץ צבאי כבד, באמצעות פיזור נכסים והעברתם לעומק המדינה.

כזכור, אדמירל בראד קופר, מפקד פיקוד המרכז של ארצות הברית, חשף לאחרונה כי המשטר האיראני מגביר את התקיפות נגד מטרות אזרחיות במזרח התיכון - צעד שלדבריו מהווה "סימן לייאוש" על רקע שחיקה משמעותית ביכולות הצבאיות של טהראן.

מבחינת וושינגטון, "הנשר האפל" נועד להעביר מסר הפוך: גם העומק האיראני כבר אינו בהכרח אזור חסין. הפריסה האפשרית של המערכת מתיישבת עם דברי שר הביטחון ישראל כ"ץ, שרמז השבוע לחידוש האש באיראן כבר בקרוב, תוך שהוא מציין כי "ייתכן ובקרוב נידרש לשוב ולפעול כדי להבטיח את מימוש היעדים".