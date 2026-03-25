מפקד פיקוד המרכז, אלוף אבי בלוט, נפגש עם ראשי רשויות ואמר להם: "המסר ברור - לא מגיבים לטרור, מקדימים אותו ומכריעים אותו" | אלוף בלוט: "שיתוף הפעולה ההדוק אתכם - ראשי המועצות בגזרה, הוא מרכיב מרכזי ביכולת לשמור על ביטחון התושבים. במערכה הזו אין קיצורי דרך - תיאום ויוזמה הם המפתח" | צפו (צבא)
פיקוד המרכז האמריקני - סנטקום, פרסם תיעוד מתוך נושאת המטוסים לינקולן וכתבו: "סיפון טיסה של נושאת מטוסים משתרע על פני כ-18 דונם. עבור טייסים, זה כמו נחיתה על בול דואר נע. הצוות על ספינת המטוסים האמריקאית אברהם לינקולן (CVN 72) גורם לשיגור ולחילוץ מטוסים להיראות שגרתיים - גם ביום וגם בלילה" | צפו (חדשות מלחמה)
ארה"ב שיגרה הודעה מיוחדת לעם האיראני, ברקע הפעילות העצימה שמקיימת ארה"ב לצד ישראל מאז החל המבצע לפני שבוע | ארה"ב הבהירה כי איראן משתמשת במבנים אזרחיים לצרכים צבאיים - מה שמעגן את תקיפת אותם אתרים בחוק הבינלאומי | ההודעה המלאה (חדשות)
״נלחם בכדורי רובים, בדרכי נועם זה לא ייפתר. כדור בראש יסיים את קיום הכובש״: כך פרסם פלסטיני תושב כפר ח׳רסה במרשתת ונעצר בפעילות לילית של לוחמי יחידת ׳חץ יהודה׳ במחוז ש"י | בעקבות הפרסום המסית, החשוד הועבר לחקירה - כוחות צה"ל חזרו לבית כדי להדביק שם מסר הפחדה (ביטחון)
מפקד פיקוד המרכז אלוף אבי בלוט בסיום ביקורת פתע שערך בפיקוד: "מצב היסוד אליו צריך להיערך הוא מוכנות למלחמה בהפתעה. אנחנו נדרשים לשמור על רמת מוכנות ודריכות גבוהים לצד ניצול הזמן לחיזוק היסודות המקצועיים שלנו" (צבא)
הרמטכ״ל קיים היום סיור במבצע בצפון השומרון, שם הוא אמר: ״אנחנו פועלים באופן מתמשך לסיכול טרור ותשתיותיו. נחזק את ההגנה והביטחון על היישובים ביהודה ושומרון. לא ניתן לאיום הטרור לצמוח ונפעל לסכל אותו מבעוד מועד בפעילות התקפית יזומה״ | תיעוד (חדשות)
אלוף פיקוד מרכז, אבי בלוט, חתם אתמול על צו האוסר על אזרחים ישראלים ופלסטינים ברחבי יהודה ושומרון לעטות כיסוי על פניהם | על פי הצו, העונש על העבירה יוכל להגיע עד לשנתיים מאסר | בהתיישבות זועמים על ההחלטה שלא הופעלה עד היום כנגד פורעים פלסטיניים (חדשות)
מטוסי F-16 של חיל האוויר האמריקני השתתפו ב"Spears of Victory", תרגיל רב-לאומי שנתי בראשות סעודיה, שכלל 70 מטוסים מ-15 מדינות | בין המדינות המשתתפות: קטאר, בחריין, איחוד האמירויות הערביות, בריטניה, יוון, צרפת ופקיסטן | בפיקוד המרכז האמריקאי אומרים כי "התרגיל מספק הזדמנות לחלוק טקטיקות ולשפר את יכולת הפעולה ההדדית" | תמונות (צבא)