כוחות קרקעיים אמריקנים החלו בפעולות לחילוץ הטייס הנעדר לאחר שחברו אותר כשהוא בחיים | בארה"ב מודים: איראן הפילה מטוס F15 של הצבא האמריקני | טראמפ משגר איומים נוספים לטהרן: "נותרו 48 שעות לפני שכל הגיהינום יומטר עליכם" | בצאת השבת הודיע צה"ל על נפילתו של לוחם מגלן גיא לודר הי"ד (חדשות השבת ועדכונים)
שר הביטחון והרמטכ"ל נועדו עם אדמירל בראד קופר לסיכום שלבי הלחימה הבאים | המנהיגים דנו בבידודו של המשטר האיראני ובפירוק ציר הטרור באמצעות שיתוף פעולה צבאי חסר תקדים | זה מה שאמר קופר על שיתוף הפעולה עם ישראל (צבא)
לאחר שהערב הופצו שמעות באיראן על פגיעה במטוס אמריקאי ואף על הפלת מטוס קרב מסוג F-15, פיקוד המרכז של צבא ארה"ב פרסם הודעה חריגה ובה התייחס לשמועות שמופצות באיראן, הכחיש אותן ואף קרא להן "פייק ניוז" | כזכור, בשבוע שעבר מטוס קרב אמריקני ביצע נחיתת חירום בבסיס חיל האוויר של ארה"ב במזרח התיכון, לאחר שנפגע מאש נ"מ במשימה באיראן (בעולם)
פיקוד המרכז האמריקני - סנטקום, פרסם תיעוד מתוך נושאת המטוסים לינקולן וכתבו: "סיפון טיסה של נושאת מטוסים משתרע על פני כ-18 דונם. עבור טייסים, זה כמו נחיתה על בול דואר נע. הצוות על ספינת המטוסים האמריקאית אברהם לינקולן (CVN 72) גורם לשיגור ולחילוץ מטוסים להיראות שגרתיים - גם ביום וגם בלילה" | צפו (חדשות מלחמה)
אדמירל בראד קופר חושף היום את היקף הפגיעה בתעשייה הצבאית האיראנית | מפקד פיקוד המרכז האמריקאי הציג נתונים על השמדת מאות כלי שיט ומפעלים בלב טהרן, וגינה את השימוש האיראני בפצצות מצרר נגד אזרחים בתל אביב (חדשות)
המחיר המטורף של הטילים המדויקים נחשף: בתדרוך סגור בגבעת הקפיטול נחשפו נתוני העתק של העימות מול טהרן • 5.6 מיליארד דולר נשרפו ביומיים הראשונים בלבד • האם המלאי האמריקאי בסכנה? הפרטים המלאים על הכלכלה שמאחורי האש (בעולם)
'סנטקום', פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית, חושף תיעוד חדש מההתקפות שביצעו נגד הטילים הבליסטיים והכטב"מים האיראניים במהלך המלחמה, וטוענים כי זו הסיבה ש"מאז 24 השעות הראשונות של מבצע 'זעם אדיר', ירדו באופן דרסטי התקפות הטילים הבליסטיים והרחפנים האיראניים" | צפו בתיעוד (חדשות)
למרות העליונות הברורה של ישראל וארה"ב במלחמה עם איראן, האחרונה הצליחה לפגוע בלפחות 17 אתרים ומטרות אמריקניות מתחילת המלחמה - כך לפי דיווח של ה'ניו יורק טיימס' | העיתון, שמציג קו אנטי-מלחמתי, פרסם מספר כתבות על ה"ניצחונות" האיראנים ונגד הפתיחה במלחמה של ארה"ב (חדשות)
חשיפה ממבצע "זעם אפי": בזמן שהטילים נפלו בטהרן, כוחות ארה"ב השמידו את מרכז העצבים של הלוויינים האיראניים | כך איבדו משמרות המהפכה את היכולת "לראות" ולכוון טילים במדויק. כל הפרטים על השמדת "פיקוד החלל" החשאי (תקיפה והגנה)