נוהל חירום אמריקאי לשדרוג מטוסי F-16 וC-130 ירדניים

הצוות על ספינת המטוסים האמריקאית אברהם לינקולן (CVN 72) ( צילום: פיקוד המרכז של ארה"ב (סנטקום) | חשבון רשמי )

בצעד חריג המעיד על דחיפות ביטחונית גבוהה, הפעילה מחלקת המדינה האמריקנית "נוהל חירום" לאישור מכירת נשק מתקדם לירדן. המהלך, שפורסם באתר DEFENSE POST, מאפשר לדלג על הליכי האישור הרגילים בקונגרס ולהזרים באופן מיידי מערכות חימוש ושדרוג למטוסי הקרב מסוג F-16 ולמטוסי התובלה C-130 של חיל האוויר הירדני.

המטרה המוצהרת של העסקה היא שמירה על עליונות אווירית ומוכנות מבצעית גבוהה בגבולות הממלכה ההאשמית, המהווים חיץ קריטי מול איראן ושלוחותיה. כידוע, ירדן מצויה בקו החזית של המתיחות האזורית, כאשר שטחה משמש נתיב פוטנציאלי לחדירת כטמ"מים וטילים איראניים לעבר ישראל ויעדים אמריקניים באזור.

מוכנות שיא בדת"קים: טכנאים בודקים את מערכות החימוש של מטוס הקרב לפני היציאה למשימה. ( צילום: חיל האוויר האמריקאי @usairforce )

הסיוע לירדן אינו מהלך בודד, אלא חלק ממערך הגנה אזורי מקיף שארצות הברית בונה במפרץ הפרסי ובמזרח התיכון. על פי דיווחים, וושינגטון מקדמת במקביל מכירת סוללות הגנה אווירית מסוג THAAD לאיחוד האמירויות, ומערכות מכ"ם מתקדמות מסוג LTAMDS לכווית. המכנה המשותף לכל העסקאות הללו הוא בניית "חומת אש" אזורית מפני איומים איראניים. ירדן, בשל מיקומה הגיאוגרפי הייחודי ויכולותיה המודיעיניות, משמשת כמרכיב מקשר קריטי בין ישראל לבין נתיבי התקיפה האיראניים הפוטנציאליים. השקעה זו מבטיחה שכל ניסיון חדירה או שיגור כטמ"מים ייתקל ביירוט מבצעי מדויק עוד לפני שיגיע ליעדו.

כוחות הקומנדו וחיל האוויר הירדני באימון מבצעי רחב היקף ( צילום: הכוחות המזוינים של ירדן - הצבא הערבי )

זרוע ביצועית של סנטקום

למרות גודלו המצומצם יחסית, חיל האוויר הירדני נחשב לזרוע הביצועית של פיקוד המרכז האמריקני (CENTCOM) במאבק בטרור ובאיומים אזוריים. הממלכה מפעילה מבסיסיה מטוסי קרב מתקדמים ומסוקי תקיפה, ומשתפת פעולה הדוקה עם כוחות אמריקניים ובעלות בריתה במבצעים מודיעיניים ומבצעיים.

המיקום האסטרטגי של ירדן, הגובלת עם עיראק, סוריה וישראל, הופך כל מטוס ירדני לנכס הגנתי ראשון במעלה.

יצוין כי בעבר, חיל האוויר הירדני השתתף ביירוט כטמ"מים שנורו לעבר ישראל, והוכיח יכולות מבצעיות גבוהות.

מערכות יחסים מורכבות

עם זאת, יש לציין כי מערכת היחסים בין ירדן לישראל אינה חד-משמעית.

רק לאחרונה החליטה ממשלת ירדן להפסיק את ייצוא העגבניות והמלפפונים לישראל למשך עשרה ימים, בטענה שהיא דואגת קודם כל לאזרחיה. המהלך עורר ביקורת בישראל, במיוחד לאור המלחמה והחשש לביטחון המזון.

בהתאחדות חקלאי ישראל ציינו אז כי "מדינה אחראית דואגת קודם כל לביטחון המזון של אזרחיה", והדגישו את החשיבות של שמירת הייצור המקומי. עם זאת, שיתוף הפעולה הביטחוני בין שתי המדינות נמשך, והסיוע האמריקני לירדן משרת גם את האינטרסים הביטחוניים של ישראל.