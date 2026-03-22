משרד החוץ האמריקני מעדכן את מפת הסיכונים העולמית ושולח אזהרה חמורה ל-22 מדינות תחת הגדרת "Do Not Travel" • מי המדינה החדשה שנוספה לרשימת הטרור והפשיעה, וכיצד השפיעה המלחמה עם איראן על הדירוג של ישראל? • כל הפרטים על המקומות שבהם ארה"ב לא תוכל לעזור לכם (בעום, מדיני)
עובדי מחלקת המדינה האמריקנית שכחו מסמכים מסווגים במדפסת, בבית המלון בו התארחו אנשי הממשל לקראת פגישת טראמפ-פוטין באלסקה, כך נחשף ברשת NPR | במסמכים נחשף שטראמפ תכנן להעניק מתנה סמלית לפוטין, כמו גם מספר פרטים פנימיים נוספים: סדר הישיבה בארוחה שתוכננה - ודרך הגיית השם "פוטין" (חדשות)
מחלקת המדינה של ארה"ב אמרה היום כי התוכנית של סמוטריץ' להרחבת הבנייה במעלה אדומים, ולמעשה חותכת את יהודה ושומרון לשניים וקוטעת את הרצף בין רמאללה לבית לחם - "שומרת על ישראל בטוחה היא מתואמת עם המטרה של ממשל טראמפ להביא לשלום באזור" (מדיני)
מחלקת המדינה האמריקנית הודיעה כי ארה"ב תטיל סנקציות על גורמים ברשות הפלסטינית וחברים באש"ף בטענה כי הגופים הללו פוגעים במאמצי השלום| בהצהרה נמסר כי המהלך מונע קבלת ויזות כניסה לארה"ב, וכי הטלת הסנקציות היא "אינטרס ביטחוני לאומי של ארצות הברית" (מדיני)
מזכיר המדינה מרקו רוביו נשאל על ידי עיתונאים בשלהי פגישת מדינית, מה הוא הדבר התוקע את המשא ומתן בין ישראל לחמאס | בדבריו האשים רוביו את חמאס והבהיר מהי הדרך הטובה ביותר לסיום המלחמה בעיני ארה"ב (חדשות, מדיני)